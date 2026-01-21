Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο ξανά η οικογένεια Πρινιωτάκη
Για τις 11 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικός πλειστηριασμός για το ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη στο Γέρακα, ενώ στις 18 Φεβρουαρίου ακολουθεί το ακίνητο της Χριστίνας Πρινιωτάκη στην ίδια περιοχή- Οι τιμές πρώτης προσφοράς και η… «Ακρόπολις» των οφειλετών του Δημοσίου
Στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τίθεται για μια ακόμη φορά η οικογένεια Πρινιωτάκη, με τη διαφορά ότι πλέον οδηγείται προς το σφυρί όχι μόνο το ακίνητο του Θεόδωρου Πρινιωτάκη, αλλά και εκείνο της αδελφής του Χριστίνας.
Η οικογένεια Πρινιωτάκη συνδέεται με την παλαιά υπόθεση της «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» που εδώ και χρόνια φιγουράρει ως «πρώτη των πρώτων» στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Στην τελευταία λίστα οι εν λόγω οφειλές έχουν φτάσει στο εξωπραγματικό ύψος των 14,41 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 5,51 δισ. ευρώ είναι η βασική οφειλή και τα 8.98 δισ. τα «συνεισπραττόμενα Δημοσίου». Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους και βεβαίως θεωρείται αδύνατο να εισπραχθεί αφού η εταιρεία έχει κατεβάσει ρολά από ετών και τυπικά βρίσκεται ακόμη «υπό ειδική εκκαθάριση».
