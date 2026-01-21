Ταμείο Ανάκαμψης: Επτάμηνο «σπριντ» για 177 ορόσημα και 12,5 δισ. ευρώ
«Εργοστάσιο ΑΙ», επιπλέον 425 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενίσχυση μικρομεσαίων και αναβάθμιση νοσοκομείων και κατοικιών – Τι νέο έρχεται μέσα στο 2026
Θεαματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των πολιτών υπόσχεται να φέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι το καλοκαίρι: εκατοντάδες νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεκάδες ανακαινισμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ενεργειακή αναβάθμιση σε χιλιάδες σπίτια, νέοι αυτοκινητόδρομοι, ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.
Αυτά είναι μερικά από τα έργα που θα πρέπει να ολοκληρώσει η χώρα μέχρι το τέλος Αυγούστου για να εξασφαλίσει το τελευταίο κομμάτι των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει: μόλις επτά μήνες απομένουν για να ολοκληρωθούν 177 ορόσημα και στόχους, προκειμένου η Ελλάδα να λάβει τα υπόλοιπα 12,5 δισ. ευρώ που δικαιούται.
Εντός Μαρτίου αναμένεται στην Αθήνα ειδικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα «φωτογραφίσει» την πρόοδο του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Εάν κριθεί αναγκαίο, η δυνατότητα μιας ακόμα νέας -τελικής- αναθεώρησης του Σχεδίου Ανάκαμψης δεν πρέπει να αποκλείεται εντελώς. Αρμόδιες πηγές όμως ανέφεραν πως η Αθήνα δεν θα κάνει χρήση της, ακόμα και αν τελικώς προκύψει. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα πάντα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2026.
Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτή την ημερομηνία οι πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματούν οριστικά. Δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη καμία ενέργεια για την εκπλήρωση οροσήμων, ούτε να εγκριθεί τροποποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης.
