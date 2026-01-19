Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Πού υπήρξαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat

Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
Στο 2,9% διατήρησε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον ίδιο μήνα στην Ευρωζώνη υποχώρησε οριακά στο 1,9%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,3% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 2,4% το Νοέμβριο.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,7%) και την Ιταλία (1,2%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), τη Σλοβακία (4,1%) και την Εσθονία (4,0%).

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.
Τον Δεκέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,49 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,18 π.μ.).

