Αστέρας Βουλιαγμένης: Aνοιγμα σε νέες δραστηριότητες εντός κι εκτός του συγκροτήματος της Αθηναϊκής Ριβιέρας
Το Four Seasons Astir Palace ακολουθεί τη διεθνή τάση που θέλει τους επισκέπτες να αναζητούν πολλαπλές εμπειρίες, ενώ παράλληλα απευθύνεται και στο αθηναϊκό κοινό υψηλών εισοδημάτων
Εμπλουτίζει κι επεκτείνει το «προϊόν» του ακόμη κι εκτός τoυ συγκροτήματος της Αθηναϊκής Ριβιέρας ο Αστέρας Βουλιαγμένης προσφέροντας περισσότερες εμπειρίες τόσο για τους ίδιους τους επισκέπτες του όσο και για το ευρύ κοινό με «άνοιγμα» και στο κομμάτι της επιμέλειας εκδηλώσεων.
Εχοντας ξεκινήσει πιο έντονα από τον περασμένο Δεκέμβριο, το Four Seasons Astir Palace προσφέρει υπηρεσίες για ιδιωτικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις σε όλη την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για την παροχή περισσότερων υπηρεσιών και εμπειριών και παράλληλα, αξιοποιώντας το όνομα και τη «σφραγίδα» του εμβληματικού συγκροτήματος της Βουλιαγμένης εκτός των ορίων της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Στόχος, η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από συμπληρωματικές δραστηριότητες για το συγκρότημα, τα οποία με βάση τα τελευταία, επίσημα στοιχεία του ισολογισμού ήταν αυξημένα κατά 8% για το 2024 αγγίζοντας τα 128 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κλάδων διαμονής στο υπερπολυτελές Four Seasons Athens, των εσόδων από τα επισιτιστικά τμήματα και τα λοιπά έσοδα (π.χ. από υπηρεσίες ευεξίας και προμήθειας ακυρώσεων).
