Αστέρας Βουλιαγμένης: Aνοιγμα σε νέες δραστηριότητες εντός κι εκτός του συγκροτήματος της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Το Four Seasons Astir Palace ακολουθεί τη διεθνή τάση που θέλει τους επισκέπτες να αναζητούν πολλαπλές εμπειρίες, ενώ παράλληλα απευθύνεται και στο αθηναϊκό κοινό υψηλών εισοδημάτων