Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές η συμφωνία Mercosur
Πόσο και πού θα πέσουν οι τιμές - Το βοδινό Βραζιλίας, οι μπριζόλες Αργεντινής και η διάψευση των προσδοκιών για φθηνότερα τρόφιμα - Σε ποιους τομείς ο ανταγωνισμός αναμένεται να ρίξει τις τιμές
Για τις Βρυξέλλες αποτελεί επίτευγμα, για τους Ευρωπαίους αγρότες ανάθεμα και οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν ακόμα εικόνα για τις πρακτικές συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur, που αποτελεί πλέον γεγονός. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, συγκεντρώσαμε στοιχεία και αναλύσεις σε μία προσπάθεια να σκιαγραφήσουμε τι σημαίνει για τους καταναλωτές της ΕΕ αυτή η συμφωνία, που έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει ή και να καταργήσει τους δασμούς μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Mercosur.
Η μάχη για το βοδινό κρέας
Το βοδινό κρέας υπήρξε πρωταγωνιστής των ευρωπαϊκών αντιδράσεων στη συμφωνία- και όχι άδικα. Όπως επισημαίνει το ειδικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Δεκέμβριο του 2025, «οι τιμές έχουν επιστρέψει στην αυξητική τάση και συνεχίζουν να κυμαίνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω της διαρθρωτικά περιορισμένης διαθεσιμότητας ζώων για σφαγή και της ισχυρής ζήτησης.»
