ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές η συμφωνία Mercosur
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές η συμφωνία Mercosur

Πόσο και πού θα πέσουν οι τιμές - Το βοδινό Βραζιλίας, οι μπριζόλες Αργεντινής και η διάψευση των προσδοκιών για φθηνότερα τρόφιμα - Σε ποιους τομείς ο ανταγωνισμός αναμένεται να ρίξει τις τιμές

Τι σημαίνει για τους Έλληνες καταναλωτές η συμφωνία Mercosur
Για τις Βρυξέλλες αποτελεί επίτευγμα, για τους Ευρωπαίους αγρότες ανάθεμα και οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν ακόμα εικόνα για τις πρακτικές συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur, που αποτελεί πλέον γεγονός. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, συγκεντρώσαμε στοιχεία και αναλύσεις σε μία προσπάθεια να σκιαγραφήσουμε τι σημαίνει για τους καταναλωτές της ΕΕ αυτή η συμφωνία, που έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει ή και να καταργήσει τους δασμούς μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Mercosur.

Η μάχη για το βοδινό κρέας

Το βοδινό κρέας υπήρξε πρωταγωνιστής των ευρωπαϊκών αντιδράσεων στη συμφωνία- και όχι άδικα. Όπως επισημαίνει το ειδικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Δεκέμβριο του 2025, «οι τιμές έχουν επιστρέψει στην αυξητική τάση και συνεχίζουν να κυμαίνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω της διαρθρωτικά περιορισμένης διαθεσιμότητας ζώων για σφαγή και της ισχυρής ζήτησης.»

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης