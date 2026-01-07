ΔΑΑ: Άνοδος 6,7% στην επιβατική κίνηση το 2025 – Στα 34 εκατ. οι ταξιδιώτες

Αυξημένες και οι πτήσεις - Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 8,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024