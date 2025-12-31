Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών



«Κόκκινη» η Wall Street - Κοντά στα ρεκόρ αποχαιρέτησαν το έτος οι ευρωαγορές

Η προσοχή στράφηκε και στην CrediaBank μετά τη δεσμευτική συμφωνία που υπέγραψε για τη μεταβίβαση συμβάσεων αποδοχής καρτών (ATMs και POS) στην Euronet Worldwide. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή εντός του γ’ τριμήνου του 2026. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες εισέρχονται σε στρατηγική συνεργασία για μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα των πληρωμών.Τέλος, οι επενδυτές συνέχισαν να εστιάζουν στις εταιρείες ύδρευσης και δη στην ΕΥΔΑΠ, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η αύξηση στα τιμολόγια, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ). Προβλέπεται αύξηση 1 ευρώ στο πάγιο τέλος ύδρευσης και ένα νέο πάγιο τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ τα πάγια τέλη καταργούνται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα τιμολόγια κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητα. Το νέο καθεστώς αναμένεται να ισχύσει έως το 2029. Ανακοινώθηκε επίσης πως η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να θωρακίσει την Αττική από τη λειψυδρία.Σε αναμονή του Santa Claus rally βρίσκεται η Wall Street, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις του 2025 και τα πρόσφατα ρεκόρ των βασικών δεικτών απομάκρυναν το σενάριο της ανόδου κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου. Απομένουν, ωστόσο, οι δύο πρώτες του Ιανουαρίου για να δούμε αν επιβεβαιωθεί ο κανόνας της αμερικανικής αγοράς, που την θέλει να υπεραποδίδει. Υποτονικά δέχθηκαν επίσης οι traders τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed από την τελευταία της συνεδρίαση, όπου φανερώθηκε για ακόμη μία φορά ο βαθύς διχασμός στα ενδότερα της κεντρικής τράπεζας. Νέες απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, χάνοντας περίπου -0,2% με -0,3%.Διόρθωσαν ελαφρώς σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία σε αντίθεση με τη Wall Street «έσπασαν τα κοντέρ» με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 και τον βρετανικό FTSE 100 να προέρχονται από κλείσιμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Κλειστές παρέμειναν οι αγορές σε Γερμανία και Ιταλία. Νωρίτερα, στις 15:00 ώρα Ελλάδος, σταμάτησαν τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να υποχωρεί κατά -0,1%, όπως και ο FTSE 100, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο ισπανικός IBEX 35 κινήθηκαν χαμηλότερα κατά -0,2%.