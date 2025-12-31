Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών
Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών
Πέμπτη χρονιά ανόδου με ράλι 44,3%
Φινάλε κοντά στα πολυετή ρεκόρ του έκανε το ελληνικό χρηματιστήριο για το 2025, με τον Γενικό Δείκτη να περιορίζεται τις τελευταίες ημέρες στα επίπεδα των 2.120-2.130 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ άγγιξε σήμερα τα υψηλά 16ετίας (Μάρτιος 2010) και αποχαιρέτησε το έτος, που είναι το πέμπτο συνεχόμενο ανοδικό, με απόδοση +44,3%. Για ακόμη μία χρονιά «έλαμψαν» οι τράπεζες, με κέρδη άνω του +78% για τον κλάδο.
Στη συνολική εικόνα της αγοράς για το 2025, η Αθήνα βρέθηκε στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά, με τα χρηματιστήρια σε Ισπανία, Αυστρία και Πολωνία να κινούνται υψηλότερα, μεταξύ +45% και +49%. Σε παγκόσμια βάση το ΧΑ κατέλαβε την έβδομη θέση, καθώς την πρώτη τριάδα πλαισίωσαν η Νότια Κορέα (+75%), το Βιετνάμ (+51%) και το Ισραήλ (+51%).
Όσον αφορά την τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά κατά 0,11 μονάδες ή -0,01% και έκλεισε στις 2.120,71 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.118,49 (χαμηλό ημέρας) και των 2.130,40 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 29 Μαρτίου του 2010 και τις 2.137,37 μονάδες. Παράλληλα, σημείωσε κέρδη +1,8% τον Δεκέμβριο και +4,25% το δ’ τρίμηνο του 2025.
Πτώση -0,99% κατέγραψαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 2.293,85 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,05% στις 5.351,12 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,31% στις 2.825,02 μονάδες.
Για το 2025, οι τράπεζες κατέγραψαν «άλμα» +78,37%, ο Large Cap «αναρριχήθηκε» κατά +49,87% και ο Mid Cap κέρδισε +21,04%. Σε επίπεδο Δεκεμβρίου, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -1,44%, ο FTSE 25 σημείωσε κέρδη +1,53% και ο Mid Cap κινήθηκε υψηλότερα κατά +4,43%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 147,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 1,91 εκατ. ευρώ αφορούσε σε πακέτα. Τζίρο 28,6 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η Eurobank και ο ΟΠΑΠ με πάνω από 19 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 146,25 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, αρνητικό για 36, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -2% στα 3,425 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (-1,29% στα 13 ευρώ), η Πειραιώς (-0,79% στα 6,794 ευρώ) και η Alpha Bank (-0,17% στα 3,58 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,75% στα 7,94 ευρώ, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +1,01% στο 1,604 ευρώ και η Optima bank κατά +1,72% στα 7,71 ευρώ.
Οι τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις του 2025
Το deal Alpha Bank-Dimand για την πώληση του Μινιόν στην τράπεζα έναντι 36,7 εκατ. ευρώ έθεσε τις δύο μετοχές στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΕΑΠ, το τίμημα «προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε περίπου 22 εκατ. ευρώ».
Σε ενημερωτικό σημείωμα η Alpha Bank εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκλήρωσε την εξαγορά σειράς εμβληματικών ακινήτων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο για το 2026. «Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση του ακινήτου Μινιόν στο κέντρο της Αθήνας, ενός σύγχρονου, πλήρως ανακαινισμένου ακινήτου μικτών χρήσεων, που ανταποκρίνεται στα βασικά επενδυτικά κριτήρια της τράπεζας», τονίζει.
Το τελευταίο deal της χρονιάς μετουσίωσε η Aktor, προχωρώντας στην εξαγορά του 51% της Sun Force Two. Με αυτό τον τρόπο, ο όμιλος ενισχύει αποφασιστικά τη θέση του στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου AKTOR σε λειτουργία αναμένεται να ανέλθει στα 380 MW.
Στα «ραντάρ» βρέθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καταβάλλοντας εφάπαξ τίμημα ύψους 1,275 δισ. ευρώ. Παραχωρησιούχος για χρονικό διάστημα 35 ετών είναι το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis Projects, όπου το ποσοστό του ομίλου ανέρχεται σε 90%. Ταυτόχρονα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε πως θα υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις ανάταξης και βαριάς συντήρησης ύψους 3,8 δισ. ευρώ, με στόχο να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί ο αυτοκινητόδρομος.
Η εικόνα της τελευταίας συνεδρίασης
Η προσοχή στράφηκε και στην CrediaBank μετά τη δεσμευτική συμφωνία που υπέγραψε για τη μεταβίβαση συμβάσεων αποδοχής καρτών (ATMs και POS) στην Euronet Worldwide. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή εντός του γ’ τριμήνου του 2026. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες εισέρχονται σε στρατηγική συνεργασία για μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα των πληρωμών.
Τέλος, οι επενδυτές συνέχισαν να εστιάζουν στις εταιρείες ύδρευσης και δη στην ΕΥΔΑΠ, καθώς από 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η αύξηση στα τιμολόγια, η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ). Προβλέπεται αύξηση 1 ευρώ στο πάγιο τέλος ύδρευσης και ένα νέο πάγιο τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ (συν ΦΠΑ), ενώ τα πάγια τέλη καταργούνται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα τιμολόγια κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητα. Το νέο καθεστώς αναμένεται να ισχύσει έως το 2029. Ανακοινώθηκε επίσης πως η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να θωρακίσει την Αττική από τη λειψυδρία.
Σε αναμονή του Santa Claus rally βρίσκεται η Wall Street, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις του 2025 και τα πρόσφατα ρεκόρ των βασικών δεικτών απομάκρυναν το σενάριο της ανόδου κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου. Απομένουν, ωστόσο, οι δύο πρώτες του Ιανουαρίου για να δούμε αν επιβεβαιωθεί ο κανόνας της αμερικανικής αγοράς, που την θέλει να υπεραποδίδει. Υποτονικά δέχθηκαν επίσης οι traders τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed από την τελευταία της συνεδρίαση, όπου φανερώθηκε για ακόμη μία φορά ο βαθύς διχασμός στα ενδότερα της κεντρικής τράπεζας. Νέες απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, χάνοντας περίπου -0,2% με -0,3%.
Διόρθωσαν ελαφρώς σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία σε αντίθεση με τη Wall Street «έσπασαν τα κοντέρ» με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 και τον βρετανικό FTSE 100 να προέρχονται από κλείσιμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Κλειστές παρέμειναν οι αγορές σε Γερμανία και Ιταλία. Νωρίτερα, στις 15:00 ώρα Ελλάδος, σταμάτησαν τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να υποχωρεί κατά -0,1%, όπως και ο FTSE 100, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο ισπανικός IBEX 35 κινήθηκαν χαμηλότερα κατά -0,2%.
