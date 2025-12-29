Εξοπλιστικά: Από τις Belharra στην Ασπίδα του Αχιλλέα και τα F-35, στο νέο δόγμα αποτροπής της Αθήνας
Καθοριστικές αποφάσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα χαρακτήρισαν το 2025 με κρίσιμες εξοπλιστικές αποφάσεις, την Ασπίδα του Αχιλλέα, νέες φρεγάτες, F-35 και αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και γεωπολιτικές ισορροπίες
Ως μια χρονιά ορόσημο καταγράφηκε το 2025 για την ελληνική άμυνα καθώς ελήφθησαν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν την επιχειρησιακή εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων την επόμενη δεκαετία ενώ έφεραν στο επίκεντρο μετά από πολλά χρόνια και την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γενικευμένη επαναφορά της έννοιας της αποτροπής στην Ευρώπη, η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει από την αποσπασματική ενίσχυση σε ένα συνεκτικό σύστημα άμυνας, με τον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025–2036 να λειτουργεί πλέον ως δεσμευτικό πλαίσιο και με συνολικό κόστος που αγγίζει τα 30 δισ. ευρώ.
