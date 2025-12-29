Γιάννης Τσεκλένης: Ο σχεδιαστής που έγραψε ιστορία στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων
Από τις θεματικές συλλογές του που ταξίδεψαν σε περισσότερες από τριάντα χώρες έως τον σχεδιασμό των μέσων μεταφοράς της Αθήνας άφησε άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα
Η διαδρομή αυτή ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν οι συλλογές του άρχισαν να κυκλοφορούν εκτός Ελλάδας και να παρουσιάζονται σε μεγάλα πολυκαταστήματα του εξωτερικού.
Οι θεματικές συλλογές ως στρατηγική
Η διεθνής αυτή παρουσία βασίστηκε σε θεματικές συλλογές με σαφή αναφορά στην ιστορία, την τέχνη και την παγκόσμια κουλτούρα: αττικά αγγεία, βυζαντινά χειρόγραφα, ρωσικά μοτίβα, αφρικανικές φόρμες, Ιμπρεσιονιστές, τον Ελ Γκρέκο και φυσικά τον Γιάννη Γαΐτη. Όπως ο ίδιος εξήγησε, το 2017, σε συνέντευξή του στο archisearch.gr, η επιλογή των θεμάτων δεν υπήρξε αισθητική πολυτέλεια αλλά στρατηγική ανάγκη: «Υπήρξα ο πρώτος που είχα την τύχη στον κόσμο να κάνω θεματικές συλλογές. Τις έκανα λόγω πενίας… Έπρεπε να βρω τρόπους να ταράξω το ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο».
