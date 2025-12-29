Γιάννης Τσεκλένης: Ο σχεδιαστής που έγραψε ιστορία στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων

Από τις θεματικές συλλογές του που ταξίδεψαν σε περισσότερες από τριάντα χώρες έως τον σχεδιασμό των μέσων μεταφοράς της Αθήνας άφησε άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα