ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και επενδυτικές δοσοληψίες από το νέο έτος
Πιέσεις σε τράπεζες και funds που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για κινήσεις πελατών τους παρά τη νομική τους υποχρέωση - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Από τις αρχές του νέου έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα εντείνει τους ελέγχους για «ύποπτες» τραπεζικές συναλλαγές και επενδυτικές δοσοληψίες με έτος βάσης το έτος 2024. Ηδη, λίγο πριν εκπνεύσει το 2025, η Αρχή επιδίδεται σε κυνήγι στοιχείων για να δρομολογήσει διασταυρώσεις και ελέγχους καταγράφοντας συστηματικά τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν στέλνουν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές πελατών τους.
Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε στοιχεία για τραπεζικές συναλλαγές και κινήσεις καταθετών και επενδυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύπλοκα χρηματοοικονομικά σχήματα και σύνθετες μορφές επενδύσεων μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να φοροδιαφεύγουν ή να διακινούν παράνομο χρήμα.
Πριν συμβεί αυτό, όμως, η ΑΑΔΕ «φακελώνει» και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μέχρι σήμερα δεν «καταδίδουν» πελάτες τους για τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό, όπως αποκαλύπτει το «business stories», η Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε στοχευμένα επιστολή-τελεσίγραφο σε φορείς που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για κινήσεις πελατών τους παρά τη νομική υποχρέωση που υφίσταται.
Προκειμένου να συνταχθούν οι λίστες φορολογουμένων που θα ελεγχθούν το 2026, τους δίνει τελευταία προθεσμία μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2025 να δηλώσουν εγγράφως ποιους πελάτες τους θεωρούν ύποπτους – ή αλλιώς να δηλώσουν ότι δεν έχουν εντοπίσει κανέναν ύποπτο!
Πώς και ποιοι θα ελεγχθούνΗ ΑΑΔΕ εντόπισε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας (συμπεριλαμβανομένων εκδοτών πιστωτικών καρτών, επενδυτικών εταιρειών και funds) που δεν της έχουν δώσει στοιχεία.
