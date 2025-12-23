ΑΑΔΕ: Χριστουγεννιάτικη mega φορολοταρία με 1,2 εκατ. ευρώ, ποιοι κερδίζουν
Ετήσια Δημόσια Κλήρωση 2025 (Συναλλαγές Έτους 2025) - Τρίτη 23/12, στις 2:30μ.μ.
Η ΑΑΔΕ προχωρά σε μια σούπερ χριστουγεννιάτικη κλήρωση για το 2025, επιβραβεύοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ειδική κλήρωση του Δεκεμβρίου θα μοιράσει συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 υπερτυχερούς, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.
Η ετήσια mega φορολοταρία θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και πέρυσι, σήμερα 23/12. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν 12 τυχεροί λαχνοί με έπαθλο 100.000 ευρώ, ενώ επιπλέον λαχνοί θα κερδίσουν 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα αδιάθετα ποσά των μηνιαίων κληρώσεων του έτους.
Στην ετήσια διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί από κάθε πολίτη στις 11 μηνιαίες κληρώσεις, από τον Φεβρουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. Τα αδιάθετα ποσά από τις κληρώσεις Φεβρουαρίου έως Αυγούστου προστίθενται στα συνολικά έπαθλα της μεγάλης χριστουγεννιάτικης κλήρωσης.
