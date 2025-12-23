Ενεργοποιήθηκε η ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησαν οι πληρωμές του Μέτρου 23

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια αγροτεμάχια καλύπτει η νέα ψηφιακή εφαρμογή

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

Μέτρο 23: Ολοκληρώνονται οι καταβολές των 177,5 εκατ. ευρώ

Από την 23η Δεκεμβρίου λειτουργεί, προσφέροντας άμεσες λύσεις σε χιλιάδες αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους. Παράλληλα,βρίσκονται στην τελική ευθεία, με το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων να έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.Η διαδικασία που εισάγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτεμαχίων που αντιμετωπίζουν διοικητικά εμπόδια. Αφορά κυρίως εκτάσεις μέχρι 20 στρέμματα που στερούνται έγκυρου Κωδικού Αριθμού Εκμετάλλευσης Κοινοτικών Κονδυλίων ή Αριθμού Τεμαχίου Αγροτικής Κτηματογράφησης. Η εφαρμογή καλύπτει επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας, με προτεραιότητα στην Κεντρική Μακεδονία, διευκολύνοντας τους παραγωγούς να ξεπεράσουν τις εκκρεμότητες και να εισπράξουν τις οφειλόμενες ενισχύσεις χωρίς καθυστερήσεις.Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι διαθέσιμη έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Οι αγρότες που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα ενταχθούν στον υπολογισμό πληρωμής που θα πραγματοποιηθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Αντίθετα, όσοι προχωρήσουν σε υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης μεταξύ 1ης και 13ης Ιανουαρίου θα συμπεριληφθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκταμίευσης των πληρωμών του Μέτρου 23, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 177,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 157,5 εκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να πιστωθεί εντός των επόμενων ημερών. Η μικρή χρονική υστέρηση οφείλεται στην εφαρμογή πρόσθετου διασταυρωτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε μετά την αρχική φάση πληρωμών, επιτρέποντας την απελευθέρωση αγροτεμαχίων που δεν εμφάνιζαν ουσιαστικά προβλήματα.