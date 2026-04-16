Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Ακτή Ξαβέρη στον Πειραιά, σώος ο 54χρονος οδηγός - Δείτε βίντεο από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Λιμενικό Σώμα Πτώση Νοσοκομείο Αττικόν

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» -Ο άντρας βγήκε από την θάλασσα με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 54χρονου άντρα το πρωί της Πέμπτης 16/4, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε κατέληξε στη θάλασσα, στην περιοχή της Ακτής Ξαβέρη στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), τα οποία έσπευσαν στην περιοχή. Χάρη στην έγκαιρη συνδρομή των λιμενικών, ο άντρας απεγκλωβίστηκε από το ΙΧ και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του.

Ο 54χρονος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή των πρώτων βοηθειών.

