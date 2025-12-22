Κομισιόν κατά Κίνας: Αδικαιολόγητοι οι δασμοί στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα

Οι δασμοί κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7% και θα τεθούν σε ισχύ από αύριο – Αφορούν σειρά προϊόντων, κυρίως τυριά, ορισμένα γάλατα και κρέμες – Οι Βρυξέλλες καλούν την Κίνα να αποσύρει το μέτρο