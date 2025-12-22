Φορολογικές υποχρεώσεις: Όσα πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2025
Στο κάδρο των πληρωμών η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, η πληρωμή της 9ης και 10ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, η 5η και 6η δόση του φόρου εισοδήματος και η πληρωμή των δόσεων για τις ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη
Εκπνέουν οι προθεσμίες για χιλιάδες φορολογούμενους προκειμένου να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες μέχρι και το τέλος του έτους.
Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, η πληρωμή της 9ης και 10ης δόσης του ΕΝΦΙΑ, η 5η και 6η δόση του φόρου εισοδήματος και η πληρωμή των δόσεων για τις ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη αποτελούν τα βασικά σημεία αποπληρωμής για εκατομμύρια φορολογουμένους.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις σε μια σειρά περιπτώσεων που αφορούν κυρίως αναδρομικά εισοδήματα, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων, αλλά και κατοίκους εξωτερικού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν πληρωμές, οι ιδιοκτήτες οχημάτων κινδυνεύουν με πρόστιμα.
Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:
-25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου
-50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και
-100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου.
Ακόμη, η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Αναφορικά με την πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος, αυτή πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου από τις 8 συνολικά δόσεις που προβλέπονται. Οι δύο άλλες είναι προγραμματισμένες για Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας και τα πρόστιμαΜέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς του TAXISnet και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό.
Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑΟι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η καταβολή άλλων δύο δόσεων (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του 2025.
Αναφορικά με την πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος, αυτή πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου από τις 8 συνολικά δόσεις που προβλέπονται. Οι δύο άλλες είναι προγραμματισμένες για Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
e-αποδείξειςΤέλος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν την υποχρέωση τους για δαπάνες ύψους 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Όσοι δεν εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Το πρόστιμο αντιστοιχεί σε 22% του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του ορίου και αναμένεται να επιβληθεί κατά τη φορολογική δήλωση του 2026.
Οι δαπάνες για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Τα αναδρομικάΠαράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει δήλωση για όσους έλαβαν αναδρομικά ποσά για το 2024. Οι περισσότεροι υπόχρεοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι, οι οποίοι μέσα στο 2024 έλαβαν αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ή έκτακτες αποδοχές.
