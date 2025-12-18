Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποιο το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής
Λίγες ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να λήξει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2026, η οποία φέτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο που φτάνει έως το 100% επί των τελών.
Η διαδικασία βήμα-βήμα:
1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο που φτάνει έως το 100% επί των τελών.
Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα “καθαρά” οχήματα εξαιρούνται πλήρως.
Όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης: 25% αν πληρώσουν τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά, με ελάχιστο πρόστιμο τα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τα 125, 150 ή 200 ευρώ ανάλογα με τον μήνα πληρωμής.
Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε προσωρινή ακινησία και να αποφύγουν την πληρωμή των τελών θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής MyCAR, με χρήση κωδικών Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος στάθμευσης να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών, απαιτείται η έγκριση όλων.
Αν το όχημα που έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχος αντιμετωπίζει πρόστιμο διπλάσιο των τελών και πρόσθετη χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.
Αν και τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, από φέτος τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο σύστημα προστίμων για όσους δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό. Οι επιβαρύνσεις φτάνουν από 25% έως και 100% του οφειλόμενου ποσού.
Κλιμακωτά πρόστιμα ανά μήνα
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η καθυστέρηση στην πληρωμή των τελών επιφέρει κλιμακωτό πρόστιμο, ανάλογα με το πότε εξοφλείται η οφειλή:
Για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026, το πρόστιμο ανέρχεται σε 25% επί του ποσού.
Για εξόφληση εντός Φεβρουαρίου 2026, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.
Από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά, το ποσό διπλασιάζεται.
Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους των τελών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος οφείλει 100 ευρώ, θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρώσει μετά την 1η Μαρτίου.
Δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας
Οι ιδιοκτήτες που δεν προτίθενται να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το επόμενο έτος μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR, αποφεύγοντας την καταβολή των τελών. Η δήλωση πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ισχύσει η απαλλαγή για το 2026.
Με αυτό το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στον περιορισμό των καθυστερήσεων, προωθώντας παράλληλα τη ψηφιακή διαχείριση των υποχρεώσεων των πολιτών.
Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2.
Αναλυτικότερα:
1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;
Όχι. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου.
2. Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;
Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.
3. Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;
Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.
4. Πότε δεν οφείλονται τέλη;
Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους τελών.
5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;
Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:
ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο
30 ευρώ, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ
6. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;
Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων.
Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.
7. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;
Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ).
Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.
Παραδείγματα τελών ανά κυβισμό και εκπομπές CO₂Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο πριν τον Οκτώβριο 2010 με κυβισμό 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ενώ για 1.600 κ.εκ. το ποσό ανέρχεται σε 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. σε 690 ευρώ. Για αυτοκίνητα ταξινομημένα από 1.11.2010 έως 31.12.2020, τα τέλη κυμαίνονται ανάλογα με τις εκπομπές CO₂: 0 ευρώ για 0-90 γραμμάρια και έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές άνω των 251 γραμμαρίων. Για παράδειγμα, για 130 γραμμάρια CO₂ τα τέλη ανέρχονται σε 156 ευρώ, ενώ για 180 γραμμάρια σε 441 ευρώ.
Τέλη για οχήματα από 2021 και μετάΤα τέλη για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.2021 υπολογίζονται ως εξής: μηδενικά για εκπομπές έως 122 γρ./χλμ., και μέχρι 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές πάνω από 281 γρ./χλμ.
Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2.
Τα τέλη κυκλοφορίαςΔιευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 παρείχε το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με μεταβιβάσεις οχημάτων, υποχρεώσεις συνιδιοκτητών, αλλαγές πινακίδων, περιπτώσεις ακινησίας και τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.
Αναλυτικότερα:
