Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποιοι πληρώνουν λιγότερα ή καθόλου, τι ισχύει με τα πρόστιμα
Πότε λήγει η προθεσμία και ποιο το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής
Η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2026 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι δεν πληρώσουν εγκαίρως, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά, ενώ μπορεί να υπάρξει και διπλασιασμός του ποσού από τον Μάρτιο 2026.
Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες οδηγών που μπορούν να γλιτώσουν ή να μειώσουν την πληρωμή τους:
1. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους όλο το 2026Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη ανά μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία. Έτσι, δεν πληρώνουν ολόκληρο το έτος εάν δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους.
2. Άτομα με αναπηρία και πολύτεκνοιΥπάρχουν προβλέψεις νόμου για μειώσεις ή απαλλαγές τελών σε άτομα με αναπηρία ή πολύτεκνες οικογένειες. Η διαδικασία γίνεται μέσω της myCAR ή στη ΔΟΥ με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών.
3. Πληρωμή μέσω ψηφιακών εργαλείωνΧρησιμοποιώντας QR Code, mobile banking, ή myCAR για την πληρωμή των τελών, οι οδηγοί αποφεύγουν καθυστερήσεις που θα επέφεραν πρόστιμα. Η χρήση αυτών των εργαλείων μειώνει την πιθανότητα λάθους ή καθυστέρησης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα ποσά.
4. Οδηγοί που εξοφλούν νωρίςΗ έγκαιρη πληρωμή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025 εξασφαλίζει ότι δεν θα προκύψουν πρόστιμα.
