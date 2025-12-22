Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο ακριβότερο είναι φέτος

Κλείσιμο

Σημαντική αύξηση καταγράφεται, καθώς από 160,24€ πέρυσι εκτοξεύεται στα 213,71€ φέτος, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής.Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σε είδη διατροφής που δεν λείπουν από το γιορτινό τραπέζι.Τοεμφανίζει αύξηση που φτάνει έως και το 18,2%, με την τελική τιμή να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση και το σημείο πώλησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές ξεκινούν από 7,99 ευρώ στη Βαρβάκειο Αγορά και φτάνουν έως και τα 18 ευρώ σε τοπικά κρεοπωλεία.Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η τιμή στο μοσχάρι, όπου η αύξηση σε σχέση με πέρσι ανέρχεται στο 16,7%, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα προϊόντα του φετινού εορταστικού τραπεζιού. Οι τιμές ξεκινούν από 8,99 ευρώ στη Βαρβάκειο και φτάνουν έως και τα 20 ευρώ στα κρεοπωλεία.Ανοδικά κινείται και η τιμή του χοιρινού κρέατος, συγκεκριμένα της σπάλας χωρίς κόκαλο, με αύξηση 9,4%., η ζήτηση έχει μειωθεί σημαντικά και πλέον αγοράζεται από λίγους καταναλωτές, περισσότερο ως έθιμο. Οι ανατιμήσεις στη νωπή γαλοπούλα φτάνουν έως και 7,1% και οι τιμές κυμαίνονται από 6,40 ευρώ σε ορισμένα σούπερ μάρκετ και φτάνουν έως 16,95 ευρώ σε τοπικά κρεοπωλεία.Οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις τιμές των ζωοτροφών και στο ενεργειακό κόστος, που συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στον πρωτογενή τομέα., Απόστολος Ραυτόπουλος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»Αν συγκρίνει κανείς τις φετινές αυξήσεις με τα κόστη των προηγούμενων ετών διαπιστώνει πως φέτος θα στρώσουμε το πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο τραπέζι της τελευταίας 5ετίας.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, του ΙΝΚΑ και της ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, το μέσο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για μια οικογένεια διαμορφώθηκε ως εξής: