Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο ακριβότερο είναι φέτος
Στα 213,71 ευρώ κοστολογείται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μία αύξηση 33,4% σε σχέση με πέρυσι, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής - Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος
Σημαντική αύξηση καταγράφεται στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, καθώς από 160,24€ πέρυσι εκτοξεύεται στα 213,71€ φέτος, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής.
Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σε είδη διατροφής που δεν λείπουν από το γιορτινό τραπέζι.
Το αρνί εμφανίζει αύξηση που φτάνει έως και το 18,2%, με την τελική τιμή να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση και το σημείο πώλησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιμές ξεκινούν από 7,99 ευρώ στη Βαρβάκειο Αγορά και φτάνουν έως και τα 18 ευρώ σε τοπικά κρεοπωλεία.
Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η τιμή στο μοσχάρι, όπου η αύξηση σε σχέση με πέρσι ανέρχεται στο 16,7%, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα προϊόντα του φετινού εορταστικού τραπεζιού. Οι τιμές ξεκινούν από 8,99 ευρώ στη Βαρβάκειο και φτάνουν έως και τα 20 ευρώ στα κρεοπωλεία.
Ανοδικά κινείται και η τιμή του χοιρινού κρέατος, συγκεκριμένα της σπάλας χωρίς κόκαλο, με αύξηση 9,4%.
Όσον αφορά την παραδοσιακή γαλοπούλα, η ζήτηση έχει μειωθεί σημαντικά και πλέον αγοράζεται από λίγους καταναλωτές, περισσότερο ως έθιμο. Οι ανατιμήσεις στη νωπή γαλοπούλα φτάνουν έως και 7,1% και οι τιμές κυμαίνονται από 6,40 ευρώ σε ορισμένα σούπερ μάρκετ και φτάνουν έως 16,95 ευρώ σε τοπικά κρεοπωλεία.
Οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις τιμές των ζωοτροφών και στο ενεργειακό κόστος, που συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στον πρωτογενή τομέα.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.
Αν συγκρίνει κανείς τις φετινές αυξήσεις με τα κόστη των προηγούμενων ετών διαπιστώνει πως φέτος θα στρώσουμε το πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο τραπέζι της τελευταίας 5ετίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, του ΙΝΚΑ και της ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, το μέσο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για μια οικογένεια διαμορφώθηκε ως εξής:
Αν συγκρίνει κανείς τις φετινές αυξήσεις με τα κόστη των προηγούμενων ετών διαπιστώνει πως φέτος θα στρώσουμε το πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο τραπέζι της τελευταίας 5ετίας.
-156 ευρώ το 2024
-147 ευρώ το 2023
-119 ευρώ το 2022
-86 ευρώ το 2021
-81 ευρώ το 2020
Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως κάθε έρευνα δίνει διαφορετικά κόστη και τιμές μετεβολής, με το εύρος να δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.
