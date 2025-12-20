Φαραντούρης: Ζητά αναβάθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφορά της έδρας του στην περιφέρεια
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισκέφτηκε τα μπλόκα των αγροτών και παρότρυνε τους αρμόδιους να κάνουν τον διάλογο εκεί που είναι τα προβλήματα, στην περιφέρεια
Σε μπλόκα στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης μαζί με τη σύζυγό του.
Σε δηλώσεις του μίλησε για «οικονομική ασφυξία των αγροτών» και για «πρωτοφανή στάση πληρωμών στον πρωτογενή τομέα», ενώ ζήτησε την «ενίσχυση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη μεταφορά του, εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια, εκεί που βρίσκεται η αγροτική παραγωγή της πατρίδας μας».
«Εδώ από τη Θεσσαλία, ενώνω τη φωνή μου και σήμερα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας σε όλη την Ελλάδα για αξιοπρεπή εισοδήματα και ισχυρό πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Ζητώ ενίσχυση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφορά του σε μία περιφερειακή ενότητα εκτός Αθηνών κοντά στην αγροτική παραγωγή της πατρίδας μας και επιστροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί που ανήκει, με εξυγίανσή του και καταπολέμηση της διαφθοράς. Να πιάσουν τόπο οι θυσίες τους και επιτέλους να δοθούν τα χρήματα σε αυτούς που με έντιμο τρόπο διαχειρίζονται τη διατροφή μας. Ο αγώνας τους μας αφορά όλους. Ο αγώνας τους πρέπει να είναι νικηφόρος. Θα είμαστε μαζί τους μέχρι τέλους».
📍Τρίκαλα. Ενώνω τη φωνή μου με τους #αγροτες μας σε όλη την Ελλάδα για αξιοπρεπή εισοδήματα & ισχυρό πρωτογενή τομέα. Ζητώ ενίσχυση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταφορά του σε μία περιφερειακή ενότητα εκτός Αθηνών, επιστροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί που ανήκει, εξυγίανσή του… pic.twitter.com/QkhO9X9Bax— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 20, 2025
Εξάλλου, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε ο διάλογος να γίνει εκεί που είναι τα προβλήματα: «Παροτρύνω όσους δηλώνουν έτοιμοι να "δεχτούν" τους αγρότες στα αναπαυτικά γραφεία τους στην Αθήνα, να έρθουν εδώ, στην περιφέρεια, να τους συναντήσουν. Να δουν πως βγαίνει το μεροκάματο στο χωράφι και σε ποια ασφυξία βρίσκονται σήμερα οι αγρότες της χώρας», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης.
📍Καρδίτσα. Παροτρύνω όσους δηλώνουν έτοιμοι να «δεχτούν» τους #αγρότες στα αναπαυτικά γραφεία τους στην Αθήνα για διάλογο, να έρθουν εδώ στην περιφέρεια να τους συναντήσουν. Να δουν πως βγαίνει το μεροκάματο στο χωράφι και σε ποια ασφυξία βρίσκονται σήμερα οι αγρότες της χώρας. pic.twitter.com/eTwHinaPPc— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 20, 2025
