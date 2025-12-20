Φαραντούρης: Ζητά αναβάθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταφορά της έδρας του στην περιφέρεια

📍Τρίκαλα. Ενώνω τη φωνή μου με τους #αγροτες μας σε όλη την Ελλάδα για αξιοπρεπή εισοδήματα & ισχυρό πρωτογενή τομέα. Ζητώ ενίσχυση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταφορά του σε μία περιφερειακή ενότητα εκτός Αθηνών, επιστροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί που ανήκει, εξυγίανσή του… pic.twitter.com/QkhO9X9Bax

📍Καρδίτσα. Παροτρύνω όσους δηλώνουν έτοιμοι να «δεχτούν» τους #αγρότες στα αναπαυτικά γραφεία τους στην Αθήνα για διάλογο, να έρθουν εδώ στην περιφέρεια να τους συναντήσουν. Να δουν πως βγαίνει το μεροκάματο στο χωράφι και σε ποια ασφυξία βρίσκονται σήμερα οι αγρότες της χώρας. pic.twitter.com/eTwHinaPPc