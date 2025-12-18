Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέκτησε δυνάμεις μετά τη διήμερη πτώση και επέστρεψε στις 2.100 μονάδες

Ανέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στις φετινές κορυφές - Νέο ρεκόρ η Titan που «βλέπει» τα 50 ευρώ - Εντυπωσιακή ανάκαμψη για Eurobank και Intralot