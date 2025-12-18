Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέκτησε δυνάμεις μετά τη διήμερη πτώση και επέστρεψε στις 2.100 μονάδες
Ανέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στις φετινές κορυφές - Νέο ρεκόρ η Titan που «βλέπει» τα 50 ευρώ - Εντυπωσιακή ανάκαμψη για Eurobank και Intralot
Αντίδραση έβγαλαν οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη στο ορόσημο των 2.100 μονάδων. Η Αθήνα συντονίστηκε με το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, μετά και την επιβεβαίωση των προβλέψεων για στάση αναμονής από την ΕΚΤ (2%) και μείωση επιτοκίων από την BoE (σε 3,75% από 4%).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 16,97 μονάδες ή +0,81% και έκλεισε στις 2.100,46 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.100,64 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.081,91 μονάδες. Καταγράφει άνοδο +0,83% εντός του Δεκεμβρίου και φέτος «τρέχει» με ρυθμό +42,92%, ενώ απομένουν άλλες έξι συνεδριάσεις για να ολοκληρωθεί η χρηματιστηριακή χρονιά. Η απόσταση από το υψηλό έτους (2.126,18) περιορίστηκε εκ νέου σε -1,21%.
Ανέκαμψαν οι τραπεζικές μετοχές με «πρώτη και καλύτερη» την Eurobank, η οποία κατέγραψε «άλμα» +3% και η συναλλακτική της δραστηριότητα ήταν για ακόμη μία φορά υψηλή. Στα blue chips συνέχισε να ξεχωρίζει η Titan, καθώς σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ και «βλέπει» πλέον με αξιώσεις τα 50 ευρώ. Rebound για την Intralot στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με άνοδο σχεδόν +4%, βγάζοντας αντίδραση «ελατηρίου» όταν απειλήθηκε η στήριξη του 1 ευρώ.
Εν αναμονή του triple witching και του rebalancing σε Stoxx και FTSE
Σημειώνεται ότι από χθες (17/12) η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται εκτός χρηματιστηριακού ταμπλό, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης με την Pireaus Holdings, με την επιστροφή της μετοχής να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Πυκνές είναι οι εξελίξεις σχετικά με τις κινήσεις της Metlen στην επιχειρηματική «σκακιέρα». Μετά την χθεσινή ανακοίνωση ανάληψης του έργου για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Βρετανία για λογαριασμό της EDF power solutions UK, ο όμιλος ανακοίνωσε σήμερα την ενίσχυση της συνεργασίας του με την KNDS. Μέσω του τομέα M Technologies υπέγραψε σύμβαση για σύγχρονα άρματα μάχης LEOPARD 2A8.
Τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2025 θα ανακοινώσει η Lamda Development, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης στο ΧΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, το προσαρμοσμένο EBITDA θα ανέλθει σε 115 εκατ. ευρώ, από 86 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, λόγω της ισχυρής πορείας στο φετινό α’ εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη μαζί με τις αναπροσαρμογές ακινήτων θα διαμορφωθούν σε 125 εκατ. ευρώ, από ζημίες 14 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Την Παρασκευή (19/12) είναι προγραμματισμένη η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching), καθώς λήγουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα δικαιώματα σε μετοχές και δείκτες σε μήνα, δ’ τρίμηνο και 12μηνο, που αναμένεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα στην αγορά. Ωστόσο, λόγω της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης της Πειραιώς, τα ΣΜΕ της τραπεζικής μετοχής θα παραταθούν, με τη λήξη τους να μετατίθεται στις 29 Δεκεμβρίου.
Στις 19 Δεκεμβρίου αναμένεται επίσης η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών Stoxx. Σημειώνεται ότι η Metlen, η Τράπεζα Κύπρου και η Viohalco θα προστεθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen θα προστεθεί επίσης στον Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον Stoxx Emerging Markets total market, στον Stoxx Balkans total market, στον Stoxx Greece total market και στον Stoxx All Europe total market. Rebalancing θα πραγματοποιηθεί αύριο -μετά τη λήξη των συναλλαγών- και στους δείκτες FTSE Russell, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις αλλαγές στάθμισης.
Επιταχύνουν οι αγοραστές στο εξωτερικό
Στη δίνη του τεχνολογικού sell off έχει βρεθεί η Wall Street, με τον S&P 500 να προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Η διόρθωση αντανακλά την αυξανόμενη αμφισβήτηση γύρω από το αφήγημα του κλάδου AI, που αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό στην εντυπωσιακή άνοδο της αμερικανικής αγοράς. Με κέρδη υποδέχονται οι επενδυτές τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό (PCI), ο οποίος επιβράδυνε στο 2,7% τον Νοέμβριο έναντι εκτίμησης για 3,1%. Ο δομικός PCI ανήλθε σε 2,6% έναντι πρόβλεψης για 3%. Στο ταμπλό του NYSE, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο +0,5%, ο S&P 500 +0,8% και ο Nasdaq +1,1%.
Κέρδη σημειώνουν οι traders στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σταθμίζοντας την ετυμηγορία της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6%, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά +0,5%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,4% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά +0,3%.
