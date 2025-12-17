Aegean: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 16 ευρώ η Eurobank Equities – Πιθανό το re-rating
Aegean

Aegean: Αυξάνει την τιμή στόχο στα 16 ευρώ η Eurobank Equities – Πιθανό το re-rating

Προβλέπεται αύξηση των καθαρών κερδών κατά 3-4% την περίοδο 2026-2027 - Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για μερισματική απόδοση 6-7% χαρακτηρίζοντας τη μετοχή ως solid dividend play

Αριστοτέλης Παππάς
Σε αύξηση της τιμής στόχου της Aegean, στα 16 ευρώ από 15,6 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy» (αγορά). Πρόκειται για περιθώριο ανόδου 13,2% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (14,14 ευρώ), ενώ σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση της τάξης του 6%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση υπολογίζεται σε 19,2%.

Η Aegean κρατιέται στο ύψος της παρά τις αναταράξεις, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον τίτλο της έκθεσης της Eurobank Equities (Holding Altitude Amid Turbulence). Σε περίπτωση μάλιστα που επιταχυνθεί η δυναμική των κερδών, η χρηματιστηριακή βλέπει δυνατότητα περαιτέρω re-rating (ανατίμησης) για τη μετοχή.

