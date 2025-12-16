BC Partners: Deal 800 εκατ. ευρώ για την ιταλική Fortidia
BC Partners: Deal 800 εκατ. ευρώ για την ιταλική Fortidia
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την πρώτη επένδυση του BC Partners Fund XII
Η BC Partners συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Fortidia, ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες μεταφορών, εκτυπώσεων και marketing.
Το επενδυτικό fund εξαγοράζει το ποσοστό από την οικογένεια Φιορέλι και την επενδυτική εταιρεία Oaktree Capital Management, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη και επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fortidia, Πάολο Φιορέλι, θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και θα παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας.
Παρότι οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν επίσημα, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η αποτίμηση της Fortidia διαμορφώνεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ (941 εκατ. δολάρια).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το επενδυτικό fund εξαγοράζει το ποσοστό από την οικογένεια Φιορέλι και την επενδυτική εταιρεία Oaktree Capital Management, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη και επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fortidia, Πάολο Φιορέλι, θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και θα παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας.
Παρότι οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν επίσημα, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η αποτίμηση της Fortidia διαμορφώνεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ (941 εκατ. δολάρια).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα