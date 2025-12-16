BC Partners: Deal 800 εκατ. ευρώ για την ιταλική Fortidia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
BC Partners

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την πρώτη επένδυση του BC Partners Fund XII

Η BC Partners συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη Fortidia, ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες μεταφορών, εκτυπώσεων και marketing.

Το επενδυτικό fund εξαγοράζει το ποσοστό από την οικογένεια Φιορέλι και την επενδυτική εταιρεία Oaktree Capital Management, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη και επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fortidia, Πάολο Φιορέλι, θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και θα παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας.

Παρότι οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν επίσημα, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η αποτίμηση της Fortidia διαμορφώνεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ (941 εκατ. δολάρια).

