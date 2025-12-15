Οι νέες στρατηγικές της ΕΕ για Ναυτιλία, Ναυπηγήσεις και Λιμάνια

«Η Ευρώπη δεν κάνει πίσω. Η μετάβαση είναι μονόδρομος και η ναυτιλία μπορεί να είναι ο μεγάλος κερδισμένος» τόνισε για το θέμα της απανθρακοποίησης και για όσα συνέβησαν τον περασμένο Οκτώβριο στον ΙΜΟ επεσήμανε η Φωτεινή Ιωαννίδου Director στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών