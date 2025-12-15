Οι νέες στρατηγικές της ΕΕ για Ναυτιλία, Ναυπηγήσεις και Λιμάνια
«Η Ευρώπη δεν κάνει πίσω. Η μετάβαση είναι μονόδρομος και η ναυτιλία μπορεί να είναι ο μεγάλος κερδισμένος» τόνισε για το θέμα της απανθρακοποίησης και για όσα συνέβησαν τον περασμένο Οκτώβριο στον ΙΜΟ επεσήμανε η Φωτεινή Ιωαννίδου Director στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
Με λόγο πολιτικό αλλά άμεσο και με σαφή επίγνωση της ιστορικής στιγμής, η Φωτεινή Ιωαννίδου, Director στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε από το συνέδριο για τα 60 χρόνια της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Είναι αναγκαία η δημιουργία ευρωπαϊκού ναυτιλιακού cluster.
Στην ομιλία της ανέδειξε τον ρόλο της ECSA ως βασικού διαμορφωτή πολιτικής εδώ και έξι δεκαετίες, εξήγησε γιατί η ναυτιλία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, την οικονομία και τη γεωπολιτική ισχύ της Ευρώπης και παρουσίασε τον σχεδιασμό της Κομισιόν για δύο κομβικές στρατηγικές τη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική και τη Στρατηγική για τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην ανταγωνιστικότητα, στη χρηματοδότηση, στην καινοτομία και στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ δεν απέφυγε το «καυτό» θέμα της απανθρακοποίησης και του πρόσφατου αδιεξόδου στον IMO. Το συμπέρασμα ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν κάνει πίσω. Η μετάβαση είναι μονόδρομος και η ναυτιλία μπορεί να είναι ο μεγάλος κερδισμένος.
