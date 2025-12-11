Κεραμέως: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι καταβολές των συντάξεων, έρχεται κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027
«Αρχές του χρόνου περνάμε σε νομοθέτηση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις», υπογράμμισε
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε για θέματα εργασίας και προγράμματα απασχόλησης σε μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης.
Η κ. Κεραμέως αρχικά μίλησε για την καταβολή των συντάξεων και την προσωπική διαφορά.
«Έχουμε καταβάλει μία τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς. Οι καταβολές θα γίνουν 19 & 22 Δεκεμβρίου. Κατά κανόνα σημαίνει ότι θα δουν 18 και 19 τα χτήματα. Οι συντάξεις αυτές που θα είναι του Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Προχθές φέραμε την διάταξη που βάζει τέλος στο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή κατά 50% μείωση της προσωπικής διαφοράς από τώρα και κατά 100% από του χρόνου. Μείωση 50% το 2026 και το 2027 πλήρης κατάργηση. Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή στις 1/1/26, επηρεάζει και τις συντάξεις», υπογράμμισε.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο Rebrain Greece.
«Έχουμε κάνει 4 εκδηλώσεις του Rebrain Greece. Ήταν χαμηλές οι προσδοκίες αλλά ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση. Δεν θα πω ότι αυτό «αύριο» θα μεταφραστεί σε προσλήψεις αλλά έγιναν και επί τόπου προσλήψεις. Είναι μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει. Έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα», υπογράμμισε.
Για την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είπε: «Η ΕΡΓΑΝΗ είναι ένα ψηφιακό σύστημα που αφορά στην καταχώρηση όλων των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Χρειαζόταν σημαντικές βελτιώσεις. Μπαίνουν σε εφαρμογή νέες δυνατότητες πχ να κάνεις πρόσληψη με ένα έγγραφο αντί για τέσσερα. Να μπαίνουν όλες οι μορφές απασχόλησης στο σύστημα. Αρχές του χρόνου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία».
«Αρχές του χρόνου περνάμε σε νομοθέτηση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις», υπογράμμισε κλείνοντας η κ. Κεραμέως.
