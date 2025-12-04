Σάσα Βεζένκοφ: Τα «τρίποντα» στις deep-tech business, οι πολυεθνικές και το… χαλούμι
Σάσα Βεζένκοφ: Τα «τρίποντα» στις deep-tech business, οι πολυεθνικές και το… χαλούμι
Ποια είναι η κυπριακή startup EMBIO Diagnostics στην οποία επένδυσε ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, ποιοι οι επιχειρηματικοί «συμπαίκτες» του, ποια τα καινοτόμα projects της
Οι business αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των σταρ του αθλητισμού, οι οποίοι συχνά κερδίζουν χρήματα τόσα που ούτε… ξοδεύονται εύκολα, αν δεν είσαι σπάταλος, ούτε συμφέρει να τα «παρκάρεις» σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μια καλή επένδυση ή μια προσοδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα πάντα προσφέρουν την κατάλληλη διέξοδο, όπως συμβαίνει τώρα και στην περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ.
Στα 30 του, ο διεθνής -ύψους 2.06 μ.- Βουλγαροκύπριος φόργουορντ του Ολυμπιακού, «φορτωμένος» με πολλά εκατομμύρια από την μπασκετική θητεία του και τα «χρυσά» συμβόλαιά του σε NBA και Euroleague, έχει κάθε λόγο να αρχίσει σιγά, σιγά να κοιτάζει προς την επόμενη μέρα της καριέρας του, αν κι έχει κάποια χρόνια ακόμα μπροστά του παρκέ.
