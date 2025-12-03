Στα πράσινα η Wall Street, η αγορά προεξοφλεί μείωση επιτοκίων από τη Fed
Στα πράσινα η Wall Street, η αγορά προεξοφλεί μείωση επιτοκίων από τη Fed
Οι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά καθώς η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας ενίσχυσε τις προσδοκίες για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed - Θετικό πρόσημο και για τον Nasdaq, παρά τις πιέσεις στην Microsoft
Νέα στοιχεία που ενίσχυσαν την εικόνα επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ ενδυνάμωσαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας. Έτσι, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά, με βασικό κερδισμένο τον Dow Jones.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,86% φτάνοντας τις 47.882 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,30% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις αρχικές πιέσεις, πρόσθεσε 0,17% στις 23.454 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, οδηγώντας το διετές κάτω από το 3,5% και το 10ετές στο 4,05%.
Όσον αφορά το δολάριο, το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε τη χειρότερη ημέρα του από τον Σεπτέμβριο, έχοντας υποχωρήσει έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Συμπλήρωσε δε, ένα σερί εννέα καθοδικών συνεδριάσεων!
Παρά τη γενικευμένη αδυναμία των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, λόγω της Microsoft, περίπου 350 μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά.
Μάλιστα, σταδιακά και ο τεχνολογικός κλάδος κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει, καθώς η Microsoft περιόρισε τις απώλειές της, αφού έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι συνολικοί στόχοι πωλήσεων για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν μειωθεί. Τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, η μετοχή είχε υποχωρήσει έως και 3% μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Big Tech κατέβασε τον πήχη ως προς το πόσες επιχειρήσεις θα δαπανήσουν στην αγορά cloud για μοντέλα και εργαλεία AI.
Κομβικό παράγοντα για την σημερινή απόδοση της αγοράς έπαιξαν τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, που έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο αριθμό απωλειών θέσεων εργασίας από τις αρχές του 2023.
Η ιδιωτική απασχόληση μειώθηκε κατά 32.000 θέσεις, σύμφωνα με την έκθεση, σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν αύξηση 10.000 θέσεων. Αυτό σημαίνει πως η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας εντείνεται με ρυθμό που η Federal Reserve δύσκολα μπορεί να αγνοήσει, επομένως θα κινηθεί για την στήριξη της προχωρώντας σε μια τρίτη μείωση επιτοκίων.
«Τα σημερινά στοιχεία της ADP επιβεβαιώνουν αυτό που λένε τα “περιστέρια” στη Fed, πως είναι πλέον πιο σημαντικό να εστιάσουμε στην εξασθένηση της αγοράς εργασίας παρά στον πληθωρισμό», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. «Παρότι μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες στη συνεδρίαση της Fed, είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί μείωση κατά 25 μονάδες βάσης».
«Η παραπαίουσα αγορά εργασίας θα είναι το επίκεντρο της Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», συμφώνησε ο Τζεφ Ρόατς της LPL Financial. «Από τη στιγμή που άρχισε η ουσιαστική εξασθένηση της αγοράς εργασίας νωρίτερα φέτος, θεωρώ πως η ζήτηση εργασίας είναι αρκετά αδύναμη ώστε να δικαιολογήσει μείωση επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης και της συνεδρίασης αυτού του μήνα».
Εξάλλου, τα στοιχεία του ISM για τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, έδειξαν ελαφρώς ταχύτερη επέκταση, ενώ το μέτρο των τιμών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών, παραπέμποντας σε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν θα προχωρήσουν σε τρίτη συνεχή μείωση επιτοκίων, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιβράδυνση της απασχόλησης και στον εξακολουθητικά αυξημένο πληθωρισμό. Οι αγορές, ωστόσο, αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα μειώσει το κόστος δανεισμού την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, μετά τα στοιχεία της ADP τα προγνωστικά για μείωση στις 9-10 Δεκεμβρίου ανέβηκαν περαιτέρω στο 89%.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,86% φτάνοντας τις 47.882 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,30% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις αρχικές πιέσεις, πρόσθεσε 0,17% στις 23.454 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, οδηγώντας το διετές κάτω από το 3,5% και το 10ετές στο 4,05%.
Όσον αφορά το δολάριο, το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε τη χειρότερη ημέρα του από τον Σεπτέμβριο, έχοντας υποχωρήσει έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Συμπλήρωσε δε, ένα σερί εννέα καθοδικών συνεδριάσεων!
Παρά τη γενικευμένη αδυναμία των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, λόγω της Microsoft, περίπου 350 μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά.
Μάλιστα, σταδιακά και ο τεχνολογικός κλάδος κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει, καθώς η Microsoft περιόρισε τις απώλειές της, αφού έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι συνολικοί στόχοι πωλήσεων για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν μειωθεί. Τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, η μετοχή είχε υποχωρήσει έως και 3% μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Big Tech κατέβασε τον πήχη ως προς το πόσες επιχειρήσεις θα δαπανήσουν στην αγορά cloud για μοντέλα και εργαλεία AI.
Κομβικό παράγοντα για την σημερινή απόδοση της αγοράς έπαιξαν τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, που έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο αριθμό απωλειών θέσεων εργασίας από τις αρχές του 2023.
Η ιδιωτική απασχόληση μειώθηκε κατά 32.000 θέσεις, σύμφωνα με την έκθεση, σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν αύξηση 10.000 θέσεων. Αυτό σημαίνει πως η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας εντείνεται με ρυθμό που η Federal Reserve δύσκολα μπορεί να αγνοήσει, επομένως θα κινηθεί για την στήριξη της προχωρώντας σε μια τρίτη μείωση επιτοκίων.
«Τα σημερινά στοιχεία της ADP επιβεβαιώνουν αυτό που λένε τα “περιστέρια” στη Fed, πως είναι πλέον πιο σημαντικό να εστιάσουμε στην εξασθένηση της αγοράς εργασίας παρά στον πληθωρισμό», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. «Παρότι μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες στη συνεδρίαση της Fed, είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί μείωση κατά 25 μονάδες βάσης».
«Η παραπαίουσα αγορά εργασίας θα είναι το επίκεντρο της Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», συμφώνησε ο Τζεφ Ρόατς της LPL Financial. «Από τη στιγμή που άρχισε η ουσιαστική εξασθένηση της αγοράς εργασίας νωρίτερα φέτος, θεωρώ πως η ζήτηση εργασίας είναι αρκετά αδύναμη ώστε να δικαιολογήσει μείωση επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης και της συνεδρίασης αυτού του μήνα».
Εξάλλου, τα στοιχεία του ISM για τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, έδειξαν ελαφρώς ταχύτερη επέκταση, ενώ το μέτρο των τιμών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών, παραπέμποντας σε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed παραμένουν διχασμένοι ως προς το αν θα προχωρήσουν σε τρίτη συνεχή μείωση επιτοκίων, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιβράδυνση της απασχόλησης και στον εξακολουθητικά αυξημένο πληθωρισμό. Οι αγορές, ωστόσο, αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα μειώσει το κόστος δανεισμού την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, μετά τα στοιχεία της ADP τα προγνωστικά για μείωση στις 9-10 Δεκεμβρίου ανέβηκαν περαιτέρω στο 89%.
«Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που ήδη υποψιάζονταν οι επενδυτές: η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνεται σταδιακά και τίποτα από όσα θα ανακοινωθούν δεν φαίνεται ικανό να αλλάξει την πεποίθηση της αγοράς ότι η Fed οδεύει σε μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο», υποστήριξε ο Φάουαντ Ραζακζάντα της Forex.com.
Πάντως, το τοπίο για τα αμέσως επόμενα βήματα της Fed παραμένει σαφώς πιο θολό, με αναλυτές και traders να διαφωνούν για το πόσο δυναμικά θα συνεχίσει να κινείται η FOMC. Ωστόσο, η εικόνα για το 2026 είναι πιο περίπλοκη.
Σύμφωνα με τον Τομάς Ράιαν της Capital Economics, οι μετριοπαθείς φωνές στο συμβούλιο θα διασφαλίσουν ακόμη μια μείωση 25 μονάδων βάσης την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο τα «γεράκια» θα απαιτήσουν να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πιθανή παύση μειώσεων το νέο έτος.
Σημειωτέον, πάντως, ότι πολύ σημαντικά για τις ισορροπίες στο συμβούλιο θα είναι και τα επικείμενα στοιχεία για την κατεύθυνση του πληθωρισμού.
Την Παρασκευή θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed, με τους οικονομολόγους να περιμένουν ελαφρά αύξηση 0,2% στον δομικό δείκτη, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό λίγο κάτω από 3%.
Στο ταμπλό, αρκετές μετοχές κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ξεχωρίζει δίδοντας ώθηση στον Dow.
Η Microchip Technology ξεχώρισε με άνοδο που άγγιξε το 10%, χάρη σε αυξημένες προβλέψεις ζήτησης και θετικές ενδείξεις από την αγορά των μικροτσίπ, ενώ ανοδικά κινήθηκε Marvell Technology μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων και της εξαγοράς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.
Στα κέρδη βρέθηκε και η American Eagle Outfitters μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία πωλήσεων και την αισιοδοξία για την εορταστική περίοδο, όπως και η Capricor Therapeutics, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους κερδισμένους της ημέρας λόγω θετικών ειδήσεων από κλινικά προγράμματα.
Στην αντίθετη πλευρά, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασαν αρκετούς τίτλους. Η Microsoft έχασε έδαφος μετά από δημοσίευμα που ανέφερε μείωση των στόχων για πωλήσεις προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών όταν η εταιρεία διέψευσε ότι μείωσε τους συνολικούς στόχους.
Πτωτικά κινήθηκε, επίσης, η CrowdStrike, αντανακλώντας την ευρύτερη μεταβλητότητα στον χώρο της τεχνολογίας, όπως και η Netflix μετά από αναθεώρηση εκτιμήσεων και αρνητικές ειδήσεις συνεργασιών. Στους χαμένους και η Pure Storage λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων και αυξημένων λειτουργικών δαπανών.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Ο Μητσοτάκης απαντά στον Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
Πάντως, το τοπίο για τα αμέσως επόμενα βήματα της Fed παραμένει σαφώς πιο θολό, με αναλυτές και traders να διαφωνούν για το πόσο δυναμικά θα συνεχίσει να κινείται η FOMC. Ωστόσο, η εικόνα για το 2026 είναι πιο περίπλοκη.
Σύμφωνα με τον Τομάς Ράιαν της Capital Economics, οι μετριοπαθείς φωνές στο συμβούλιο θα διασφαλίσουν ακόμη μια μείωση 25 μονάδων βάσης την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο τα «γεράκια» θα απαιτήσουν να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πιθανή παύση μειώσεων το νέο έτος.
Σημειωτέον, πάντως, ότι πολύ σημαντικά για τις ισορροπίες στο συμβούλιο θα είναι και τα επικείμενα στοιχεία για την κατεύθυνση του πληθωρισμού.
Την Παρασκευή θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed, με τους οικονομολόγους να περιμένουν ελαφρά αύξηση 0,2% στον δομικό δείκτη, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό λίγο κάτω από 3%.
Στο ταμπλό, αρκετές μετοχές κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ξεχωρίζει δίδοντας ώθηση στον Dow.
Η Microchip Technology ξεχώρισε με άνοδο που άγγιξε το 10%, χάρη σε αυξημένες προβλέψεις ζήτησης και θετικές ενδείξεις από την αγορά των μικροτσίπ, ενώ ανοδικά κινήθηκε Marvell Technology μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων και της εξαγοράς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.
Στα κέρδη βρέθηκε και η American Eagle Outfitters μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία πωλήσεων και την αισιοδοξία για την εορταστική περίοδο, όπως και η Capricor Therapeutics, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους κερδισμένους της ημέρας λόγω θετικών ειδήσεων από κλινικά προγράμματα.
Στην αντίθετη πλευρά, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασαν αρκετούς τίτλους. Η Microsoft έχασε έδαφος μετά από δημοσίευμα που ανέφερε μείωση των στόχων για πωλήσεις προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών όταν η εταιρεία διέψευσε ότι μείωσε τους συνολικούς στόχους.
Πτωτικά κινήθηκε, επίσης, η CrowdStrike, αντανακλώντας την ευρύτερη μεταβλητότητα στον χώρο της τεχνολογίας, όπως και η Netflix μετά από αναθεώρηση εκτιμήσεων και αρνητικές ειδήσεις συνεργασιών. Στους χαμένους και η Pure Storage λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων και αυξημένων λειτουργικών δαπανών.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Ο Μητσοτάκης απαντά στον Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»
Νέο κόμμα με αυτοοργάνωση προανήγγειλε ο Τσίπρας και είπε ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους
Αποκάλυψη από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBΑ: Ο Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει ανταλλαγή, θέλει να παίξει στους Νικς, βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα