Jefferies για Intralot: Ισχυρός επενδυτικός στόχος στο διεθνές gaming
Ο επενδυτικός οίκος εκτιμά η Intralot μεταμορφώθηκε σε έναν ενιαίο όμιλο με ισχυρό iGaming και σταθερές λοταρίες, υψηλές ταμειακές ροές και χαμηλή μόχλευση
Η ανάγνωση της Jefferies για την Intralot είναι θετική στην ανάλυση που ξεκινά την κάλυψη για τη μετοχή της. Ο αμερικανικός οίκος, ανοίγοντας την κάλυψή του για τη μετοχή με σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο 1,35 ευρώ ανά μετοχή, δεν περιορίζεται σε έναν τυπικό σχολιασμό της εξαγοράς της Bally’s International Interactive (BII). Αντίθετα, περιγράφει έναν οργανισμό που, όπως σημειώνεται, «μετά τη συμφωνία έχει αλλάξει κλίμακα, βάθος και χαρακτήρα».
Οι αναλυτές του οίκου κάνουν λόγο μιλούν για έναν ενιαίο όμιλο που πλέον αγγίζει τα €1,1 δισ. σε έσοδα και €435 εκατ. σε EBITDA, μια δομή που ενσωματώνει την ευελιξία του iGaming με τη θεσμική σταθερότητα των λοταριών. Μάλιστα, στο αισιόδοξο σενάριο για τη μετοχή, η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 2 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στο απαισιόδοξο σενάριο τα 0,65 ευρώ ανά μετοχή.
