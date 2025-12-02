Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Τι θα πληρώσουμε φέτος για μελομακάρονα και κουραμπιέδες
Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Τι θα πληρώσουμε φέτος για μελομακάρονα και κουραμπιέδες
Πυρετωδώς ετοιμάζονται οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία ενόψει Χριστουγέννων
Τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων επιστρέφουν στα ράφια των ζαχαροπλαστείων, με τις τιμές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες να κινούνται σε επίπεδα παρόμοια με τα περσινά. Ανάλογα με το κατάστημα και την ποιότητα των υλικών, η τιμή κυμαίνεται περίπου από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, με τους επαγγελματίες του χώρου να τονίζουν ότι το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό, αλλά οι αυξήσεις προς τον καταναλωτή κρατούνται σε λογικά όρια.
Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων.
Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος μίλησε στο MEGA για τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.
«Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.
Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)
Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)
*Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες: βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.
Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων
Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων.
Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος μίλησε στο MEGA για τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.
«Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.
Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των ΧριστουγέννωνΚουραμπιέδες: 14€ – 21€ / κιλό (από 14€ – 18€ πέρσι)
Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)
Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)
*Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες: βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.
Μίκρυνε το ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκάΜελομακάρονα Red Velvet: 19 -22€ / κιλό
Τσουρέκια «Dubai»: 20 – 23€ / κιλό
Ειδήσεις σήμερα:
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα