Μύκονος: Σε νέο ιδιοκτήτη η βίλα της οικογένειας Μαλαματίνα
Το ακίνητο της Καρολίνας Μαλαματίνα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό και άλλαξε χέρια - Το ποσό της κατακύρωσης - Προηγήθηκε το συγκρότημα ημιτελών κατοικιών της Κατερίνας Μαλαματίνα στα Χουλάκια

Σταύρος Γριμάνης
Σε νέους ιδιοκτήτες ανήκουν πλέον τα ακίνητα της οικογένειας Μαλαματίνα στη Μύκονο.

Σήμερα, μετά από αρκετούς άγονους πλειστηριασμούς άλλαξε χέρια και η βίλα της Καρολίνας Μαλαματίνα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη. Το ακίνητο βγήκε με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.777.721,40 ευρώ και κατακυρώθηκε στα 2.412.134,21 ευρώ, δηλαδή με 634.413 ευρώ παραπάνω. Μάλιστα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος δόθηκε παράταση μίας ώρας στη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr

