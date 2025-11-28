Ο Φραπές και ο Νίκος… (μόνο για φραπέδες), σήμερα καταθέτει υποψηφιότητα ο Πιερρ για το Eurogroup, τα γαλάζια παϊδάκια, βουλευτές σε απόγνωση (για τη Ζωή), τα κόλπα του Malvestio με την ΕΧΑΕ
Ο Φραπές και ο Νίκος… (μόνο για φραπέδες), σήμερα καταθέτει υποψηφιότητα ο Πιερρ για το Eurogroup, τα γαλάζια παϊδάκια, βουλευτές σε απόγνωση (για τη Ζωή), τα κόλπα του Malvestio με την ΕΧΑΕ
Χαίρετε, γενικώς η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ως αρχηγού του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει πλέον δημοσιογραφικά σχεδόν μηδαμινό ενδιαφέρον, γι’ αυτό θα έχετε παρατηρήσει οι τακτικοί αναγνώστες ότι δεν πολυασχολούμεθα μαζί του
Στεγνός και αδιάφορος είναι ο άνθρωπος ως πολιτική persona, τώρα αν είναι καλή παρέα στις ρακές δεν γνωρίζω. Αυτό που έκανε χθες όμως είναι ενδεικτικό ότι ως πολιτικός είναι απλά αχαρακτήριστος. Έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μία ανάρτηση λοιπόν χθες το πρωί με μία φωτογραφία κολάζ δίπλα δίπλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον περίφημο «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη του ΟΠΕΚΕΠΕ, με έναν τίτλο πάνω από το φωτογραφικό κολάζ «Ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όταν αντελήφθη ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ότι το κόμμα του είχε κάνει μία χοντροειδή γκάφα με την ανάρτηση αυτή, αντί να ζητήσει μία συγγνώμη ή έστω να… το θάψει να τελειώνουμε, βρε αδελφέ, το θέμα τι νομίζετε ότι έκανε; Πήρε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδος (Κρήτη) του 2004 που είχε φαρδιά πλατιά ένα ρεπορτάζ με φωτογραφία και τίτλο που πληροφορούσε το κοινό ότι «ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάντρεψε, την Παρασκευή 11 Ιουνίου του 2004, στην Κρήτη τον Μανώλη Ξυλούρη» και το κατέθεσε στη Βουλή ως πειστήριο. Τώρα πώς συνδέεται η ανύπαρκτη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2025 με τον Μανώλη Ξυλούρη, αδελφό του «Φραπέ» τον οποίον πάντρεψε πριν από 21 χρόνια ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πείτε μου εσείς. Φραπές ο Ξυλούρης, αλλά για φραπέδες μόνο ο Ανδρουλάκης.
Eurogroup – Ο υποψήφιος Πιερρ
-Σήμερα το απόγευμα κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τη θέση της προεδρίας του Eurogroup. Μία εξ αυτών είναι ελληνική, του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Μία ακόμη θεωρείται βέβαιη, αυτή του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ αναμένεται μάλλον και μία από πλευράς Σοσιαλιστικού Κόμματος, από την Ισπανία. Μου λένε ότι σήμερα, που ξεκινάει η διαδικασία, μπορεί να έχουμε και δύο-τρεις ακόμη από μικρότερα κόμματα. Οι ψήφοι είναι 20, όσες και οι χώρες-μέλη, και η διαδικασία θα τελειώσει σε περίπου δύο εβδομάδες. Να πω ότι η δική μας υποψηφιότητα φαίνεται –και είναι– από τη βελγική πιο ελκυστική, γιατί απλούστατα η Ελλάδα έχει το πιο πρόσφατο success story στην οικονομία της και ο Πιερρ τις περισσότερες συμπάθειες. Αλλά το ματς έχει δρόμο ακόμα πολύ, μόλις άρχισε. Σημειώνω ότι χθες ήρθε στην Αθήνα ο πρόεδρος του ΕΛΚ Βέμπερ και έφαγε το βράδυ με τον Μητσοτάκη. Κάτι θα είπαν…
Ο Προϋπολογισμός και τα "γκάζια" για το Ανάκαμψης
-Να σας πάω στα του Υπουργικού χθες, όπου έγινε αρκετή κουβέντα για τον Προϋπολογισμό που σε λίγες μέρες μπαίνει στη Βουλή. Αυτό που επισημάνθηκε είναι η αύξηση των επενδύσεων κατά 98% από το 2019 ως το 2026, κάτι που σημαίνει ότι μεγαλώνει η πίτα και αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και οι θέσεις εργασίας. Επίσης, ως απάντηση στο επιχείρημα γιατί δεν δίνονται περισσότερα χρήματα στην κοινωνία, αντί να αποπληρώνονται νωρίτερα τα χρέη από τα Μνημόνια, η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τις οροφές δαπανών που ορίζει η Κομισιόν. Ακούω επίσης ότι ο Κ.Μ απηύθυνε και μια τελευταία, αλλά σαφή προειδοποίηση στους υπουργούς του να τρέξουν τα ορόσημα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την επισήμανση ότι απαγορεύεται να μην ολοκληρωθεί κάποιο από τα εκκρεμή έργα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιολόγηση των υπουργείων και των υπουργών.
Ισορροπία για τις Συμβάσεις
-Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Υπουργικό ήταν η αναγγελία για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων. Η Κεραμέως ενημέρωσε αναλυτικά και άπαντες συμφώνησαν ότι και μόνο η εικόνα των κοινωνικών εταίρων ήταν πολύ σημαντική. Βεβαίως, στην κουβέντα που έγινε μετά ακούστηκαν αρκετές απόψεις, καθώς κάποιοι υπουργοί επεσήμαναν ότι απαιτούνται ισορροπίες ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουμε λουκέτα και νέο κύμα πληθωρισμού από τυχόν δυσανάλογη αύξηση του μισθολογικού κόστους. Ακούω ότι ο Κ.Μ προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας, ειδικά για το θέμα της μετενέργειας και της επέκτασης των Συλλογικών.
Για παϊδάκια στον Καραβίτη
-Έφτασε χθες το μήνυμα στους βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τους οποίους θα τραπεζώσει ο Μητσοτάκης την επόμενη Πέμπτη. Το ραντεβού δόθηκε στον "Καραβίτη" στο Παγκράτι που έχει ασύγκριτα παϊδάκια και ωραίο μπιφτέκι, μια παλιά λαϊκή και κλασική ταβέρνα του Παγκρατίου. Το όρντινο έχει δοθεί για τις 19:30, ώστε ο Κ.Μ να έρθει αμέσως μετά τις υποχρεώσεις του στο Μαξίμου και προβλέπω ότι, εκτός του Προϋπολογισμού, θα γίνει κουβέντα και για το βιβλίο του Τσίπρα που θα έχει παρουσιαστεί την αμέσως προηγούμενη μέρα. Γενικώς, κρατήστε ότι οι επαφές του Κ.Μ με τους "γαλάζιους" βουλευτές θα πυκνώσουν.
Απεγνωσμένοι ψάχνουν για κόφτη
-Ένα κύμα απελπισίας έχει απλωθεί στους βουλευτές που μετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τις τελευταίες μέρες σταθερό μέλος της σύνθεσης έχει γίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται ως πολιτική αρχηγός. Και ενώ λόγω του κόφτη στην Ολομέλεια η Ζ. Κωνσταντοπούλου είναι τύπος και υπογραμμός και σέβεται πλέον απολύτως τους προβλεπόμενους χρόνους, στην Εξεταστική που δεν έχει κόφτη πηγαίνει και τα δίνει όλα, ενώ συγκρούεται και με το Προεδρείο που αποπειράται να της κλείσει το μικρόφωνο. Κάπως έτσι πολλοί βουλευτές ζητούν να μπει ο κόφτης και στις Επιτροπές, με τις υπηρεσίες της Βουλής να αντιτείνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και για τεχνικούς λόγους.
Αποστολή εξετελέσθη
Eurogroup – Ο υποψήφιος Πιερρ
-Σήμερα το απόγευμα κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τη θέση της προεδρίας του Eurogroup. Μία εξ αυτών είναι ελληνική, του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Μία ακόμη θεωρείται βέβαιη, αυτή του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ αναμένεται μάλλον και μία από πλευράς Σοσιαλιστικού Κόμματος, από την Ισπανία. Μου λένε ότι σήμερα, που ξεκινάει η διαδικασία, μπορεί να έχουμε και δύο-τρεις ακόμη από μικρότερα κόμματα. Οι ψήφοι είναι 20, όσες και οι χώρες-μέλη, και η διαδικασία θα τελειώσει σε περίπου δύο εβδομάδες. Να πω ότι η δική μας υποψηφιότητα φαίνεται –και είναι– από τη βελγική πιο ελκυστική, γιατί απλούστατα η Ελλάδα έχει το πιο πρόσφατο success story στην οικονομία της και ο Πιερρ τις περισσότερες συμπάθειες. Αλλά το ματς έχει δρόμο ακόμα πολύ, μόλις άρχισε. Σημειώνω ότι χθες ήρθε στην Αθήνα ο πρόεδρος του ΕΛΚ Βέμπερ και έφαγε το βράδυ με τον Μητσοτάκη. Κάτι θα είπαν…
Ο Προϋπολογισμός και τα "γκάζια" για το Ανάκαμψης
-Να σας πάω στα του Υπουργικού χθες, όπου έγινε αρκετή κουβέντα για τον Προϋπολογισμό που σε λίγες μέρες μπαίνει στη Βουλή. Αυτό που επισημάνθηκε είναι η αύξηση των επενδύσεων κατά 98% από το 2019 ως το 2026, κάτι που σημαίνει ότι μεγαλώνει η πίτα και αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και οι θέσεις εργασίας. Επίσης, ως απάντηση στο επιχείρημα γιατί δεν δίνονται περισσότερα χρήματα στην κοινωνία, αντί να αποπληρώνονται νωρίτερα τα χρέη από τα Μνημόνια, η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τις οροφές δαπανών που ορίζει η Κομισιόν. Ακούω επίσης ότι ο Κ.Μ απηύθυνε και μια τελευταία, αλλά σαφή προειδοποίηση στους υπουργούς του να τρέξουν τα ορόσημα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την επισήμανση ότι απαγορεύεται να μην ολοκληρωθεί κάποιο από τα εκκρεμή έργα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιολόγηση των υπουργείων και των υπουργών.
Ισορροπία για τις Συμβάσεις
-Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Υπουργικό ήταν η αναγγελία για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων. Η Κεραμέως ενημέρωσε αναλυτικά και άπαντες συμφώνησαν ότι και μόνο η εικόνα των κοινωνικών εταίρων ήταν πολύ σημαντική. Βεβαίως, στην κουβέντα που έγινε μετά ακούστηκαν αρκετές απόψεις, καθώς κάποιοι υπουργοί επεσήμαναν ότι απαιτούνται ισορροπίες ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουμε λουκέτα και νέο κύμα πληθωρισμού από τυχόν δυσανάλογη αύξηση του μισθολογικού κόστους. Ακούω ότι ο Κ.Μ προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας, ειδικά για το θέμα της μετενέργειας και της επέκτασης των Συλλογικών.
Για παϊδάκια στον Καραβίτη
-Έφτασε χθες το μήνυμα στους βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τους οποίους θα τραπεζώσει ο Μητσοτάκης την επόμενη Πέμπτη. Το ραντεβού δόθηκε στον "Καραβίτη" στο Παγκράτι που έχει ασύγκριτα παϊδάκια και ωραίο μπιφτέκι, μια παλιά λαϊκή και κλασική ταβέρνα του Παγκρατίου. Το όρντινο έχει δοθεί για τις 19:30, ώστε ο Κ.Μ να έρθει αμέσως μετά τις υποχρεώσεις του στο Μαξίμου και προβλέπω ότι, εκτός του Προϋπολογισμού, θα γίνει κουβέντα και για το βιβλίο του Τσίπρα που θα έχει παρουσιαστεί την αμέσως προηγούμενη μέρα. Γενικώς, κρατήστε ότι οι επαφές του Κ.Μ με τους "γαλάζιους" βουλευτές θα πυκνώσουν.
Απεγνωσμένοι ψάχνουν για κόφτη
-Ένα κύμα απελπισίας έχει απλωθεί στους βουλευτές που μετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τις τελευταίες μέρες σταθερό μέλος της σύνθεσης έχει γίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται ως πολιτική αρχηγός. Και ενώ λόγω του κόφτη στην Ολομέλεια η Ζ. Κωνσταντοπούλου είναι τύπος και υπογραμμός και σέβεται πλέον απολύτως τους προβλεπόμενους χρόνους, στην Εξεταστική που δεν έχει κόφτη πηγαίνει και τα δίνει όλα, ενώ συγκρούεται και με το Προεδρείο που αποπειράται να της κλείσει το μικρόφωνο. Κάπως έτσι πολλοί βουλευτές ζητούν να μπει ο κόφτης και στις Επιτροπές, με τις υπηρεσίες της Βουλής να αντιτείνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και για τεχνικούς λόγους.
Αποστολή εξετελέσθη
-Πολλοί ήταν εκείνοι που αμφισβητούσαν ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει στο τέλος του μήνα την προκαταβολή ενίσχυσης στους παραγωγούς, όμως δρομολογήθηκε. Το κρίσιμο είναι ότι, πέρα από την πληρωμή, προωθείται και μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει το σύστημα των επιδοτήσεων. Και εδώ είναι το κρίσιμο από τις χθεσινές ανακοινώσεις που έκαναν Χατζηδάκης (που έτρεξε πολύ με τις Βρυξέλλες), ο Τσιάρας και ο Πιτσιλής της ΑΑΔΕ: δίνεται έμφαση στους ελέγχους, εξ ου και το ποσό είναι μικρότερο κατά 25% από το 2024, αλλά τα λεφτά δεν θα χαθούν, καθώς οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν τη διαφορά μέσω μιας νέας κατανομής.
Γνώμη με επιφύλαξη για την ΕΡΤ
-Στον τελευταίο ισολογισμό της ΕΡΤ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, ο ορκωτός αναφέρει “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη” για το ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος καθώς και για την επάρκεια της πρόβλεψης για κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως “Δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε: α) το ακριβές ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν. 4173/2013, το οποίο ανέρχεται σε € 228,06 εκ. ποσό το οποίο η Εταιρεία λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου και β) την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού € 60,4 εκατ. για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος συνολικού ποσού €126,1 εκατ.”. Ευτυχώς, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο Μαρινάκη για την ΕΡΤ μπαίνει ένας τέλος σε αυτό το χάλι.
Praude εναντίον ΕΧΑΕ με νομικό «μπρα ντε φερ»
-Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στον δικηγόρο Massimo Malvestio που αναδεικνύεται ένας από τους πιο πετυχημένους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, διοικώντας την Praude Asset Management Limited. H επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Βαλέτα της Μάλτας, «έχτισε» προσεκτικά μια μεγάλη θέση (9,15% των δικαιωμάτων ψήφου) στην ΕΧΑΕ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη Euronext. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωποι της Εuronext συναντήθηκαν με τον Malvestio για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή του στη διαδικασία ανταλλαγής των μετοχών. Έφυγαν μάλιστα από τη συνάντηση, με την εντύπωση ότι η Praude θα συνέβαλε θετικά στην προσπάθεια. Τελικά όπως ανακοινώθηκε επισήμως, η Praude Asset Management Limited ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι ελέγχει σήμερα -έμμεσα- το 9,15% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι όταν εξέπνευσε η προθεσμία της ανταλλαγής, ο Malvestio επέλεξε να παραμείνει μέτοχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Praude και στο παρελθόν έχει δείξει τις δυνατότητές της στο περιβόητο «legal arbitrage» υλοποιώντας επενδυτικές στρατηγικές που εκμεταλλεύονται νομικές και ρυθμιστικές ασυμμετρίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Hermes Linder Fund, του ομίλου της Praude, έχει να επιδείξει ιστορικό απόδοσης 600% από την ίδρυσή του και κατατάσσεται στο καλύτερο 1% των Small Cap funds στην Ευρώπη. Προφανώς η Praude ετοιμάζεται να παίξει με νομικά επιχειρήματα το αντίτιμο που θα εισπράξει για το 9,15%. Το squeeze-out που ετοιμάζει η Euronext σημαίνει υποχρεωτική εξαγορά των υπόλοιπων μετόχων. Η Praude θα διεκδικήσει καλύτερη τιμή και μάλλον θα στηριχθεί στο επιχείρημα της «εν κινήσει αλλαγής του θεσμικού πλαισίου» για να μετατρέψει τη μειοψηφική της θέση σε μοχλό υπεραξίας.
Η Ιntralot...
-Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών στη Μεγάλη Βρετανία γνώριζε ότι επίκειται αύξηση της φορολογίας, αλλά οι προσδοκίες ήταν πως θα είναι μια σχετικά ήπια αύξηση. Δεν περίμεναν το υψηλό 40% και αυτό προκάλεσε τις ρευστοποιήσεις σε όλες τις μετοχές του κλάδου που παρέσυραν και την Ιntralot. Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν από την ισχυρή πίεση στη μετοχή σε σημείο που διέρρευσαν από το απόγευμα τις ανακοινώσεις που θα έκαναν την επομένη το πρωί με τα αποτελέσματα, προκειμένου να πληροφορηθεί η αγορά την επίσημη εκτίμηση της εταιρείας ώστε να βγει άμυνα (όπως κι έγινε) στη χθεσινή συνεδρίαση. Μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι το retail δεν πούλησε και το -17% της μετοχής προκλήθηκε κυρίως από επαγγελματίες της αγοράς. Στο πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια προσφορά προς τους μετόχους της Ιntralot δεν γίνεται αναφορά σε μελλοντικούς κινδύνους, καθώς η υποχρέωση αυτή είναι για τα ενημερωτικά δελτία.
...και ο λογαριασμός
-Βροχή ερωτήσεων, όπως αναμενόταν, είχαμε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Intralot καθώς οι αναλυτές αναζητούσαν περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις στην εταιρεία από την αύξηση του φόρου για τα διαδικτυακά παιχνίδια στο Ην. Βασίλειο. Ο νέος CEO, Robeson Reeves, ζήτησε να επικεντρωθούν οι αναλυτές στη σελίδα 4 της παρουσίασης όπου αποτυπώνονται οι εκτιμώμενες επιπτώσεις μέχρι το 2027. Από εκεί προκύπτει πως εφόσον αποδώσουν τα μέτρα που θα λάβει η εταιρεία, ύψους 50 εκατ. ευρώ το 2026 και 30 εκατ. ευρώ το 2027, η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί στα 422 εκατ. ευρώ από αρχική εκτίμηση 435 εκατ. ευρώ και για την επόμενη χρονιά (2027) η πρόβλεψη είναι λειτουργική κερδοφορία 449 εκατ. ευρώ. Συνολικά εκτιμήθηκε πως η επίπτωση από την αυξημένη φορολογία θα ανέλθει στα 46 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 31 εκατ. ευρώ το 2027. Ο επικεφαλής της εταιρείας επανέλαβε πως το ύψος της φορολόγησης ήταν μεγαλύτερο του αναμενόμενου, προέβλεψε πως στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται θα επιβιώσουν οι ισχυρότεροι και προανήγγειλε πως η Bally's θα κινηθεί προς την αύξηση της μετοχικής της συμμετοχής, ενώ στο τραπέζι είναι και η επαναγορά ιδίων μετοχών.
Μorgan Stanley με Μυτιληναίο, Ρήγα και Σταθόπουλο για τα γεωπολιτικά
-Η ώρα του 4ου Greek Investment Conference που έχει καθιερωθεί να διοργανώνουν κάθε χρόνο στο Λονδίνο η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έρχεται την προσεχή Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Φέτος το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Το συνέδριο ανοίγει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όπως και πέρυσι, κάτι που από μόνο του δίνει βαρύτητα, αλλά αμέσως μετά έρχεται μια συζήτηση για γεωπολιτικά με σούπερ συμμετοχές: Ευάγγελος Μυτιληναίος της Metlen, Μαθιός Ρήγας της Energean και Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners. Αναμένεται ενδιαφέρουσα συζήτηση σε μια περίοδο με μεγάλο ενδιαφέρον για την ενέργεια και τις επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Μoderator θα είναι ο Massimiliano Ruggieri, Head of EMEA Investment Banking της MS.
Νέα μέλη στο ΔΣ της Viva
-Κινητικότητα στη VIVA καθώς προστέθηκαν δύο ακόμη μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να γίνει 9μελές. Στο Συμβούλιο όπου πρόεδρος παραμένει ο Γ. Αντύπας και CEO o Χ. Καρώνης, μετέχουν πλέον και ο John Coulter ο οποίος αποτελεί επιλογή της JP Morgan ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ο Θεόδωρος Κατσάς ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η δυναμική επιστροφή του Peter G
-Στον ορυμαγδό των VLCC που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, οι Έλληνες παίκτες στα product tankers μοιάζουν να κινούνται πιο… χαμηλόφωνα με μία εξαίρεση: τον Peter Γεωργιόπουλο, ο οποίος επανέρχεται δριμύτερος στο προσκήνιο των αγοραπωλησιών. Η United Overseas Group-UOG που φέτος έχει ήδη «ξεφορτώσει» τρία MR, ετοιμάζεται τώρα να εντάξει στον στόλο της και το τέταρτο το UOG Syros. Μάλιστα, λέγεται πως το κλείνει στα 21,5 εκατ. δολάρια, ένα εκατομμύριο πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Στους διαδρόμους ακούγεται πως «ο Peter ξέρει πότε να μπει και ακόμη καλύτερα πότε να βγει». Το γεγονός ότι το πλοίο έχει περάσει τις επιθεωρήσεις του μάλλον βοήθησε, αλλά το κλίμα της αγοράς παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι Έλληνες εφοπλιστές δείχνουν πιο συγκρατημένοι, αφήνοντας τον χορό των MRs στους Δανούς, τους Σκανδιναβούς και τα funds της Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες κάτοχοι MRs «μετράνε» τις κινήσεις τους, την ώρα που Torm, Maersk και εταιρείες που έχουν έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σηκώνουν τις τιμές με εντυπωσιακά en-bloc deals. Και ενώ οι Έλληνες επιλέγουν low profile, οι Κινέζοι της CDB Leasing φέρονται να πήραν 130 εκατ. δολάρια για πέντε MRs με Trafigura charters θυμίζοντας ότι στο παιχνίδι των product tankers η διεθνής όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά. Ίσως τελικά οι Έλληνες να περιμένουν την επόμενη πιο ευνοϊκή φάση της αγοράς. Μέχρι τότε, ο μόνος που κινείται με αυτοπεποίθηση είναι ο Γεωργιόπουλος, κρατώντας τα ελληνικά MR δεξαμενόπλοια στο επίκεντρο, έστω και αν οι υπόλοιποι προτιμούν να παίζουν άμυνα.
Το manual του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου
-Στη Wall Street, όπου οι αφηγήσεις συχνά επισκιάζουν τους αριθμούς, η Safe Bulkers έδωσε πάλι την εντύπωση εταιρείας που λειτουργεί με ψυχρή πειθαρχία, σχεδόν μηχανική. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αποτυπώνει τη φιλοσοφία του πλοιοκτήτη Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, o οποίος δεν κυνηγά τις εντυπώσεις, αλλά το timing. Το παρασκήνιο γύρω από τη φετινή πώληση των δύο γερασμένων kamsarmaxes στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική: όταν η αγορά ανεβαίνει, δεν χαϊδεύεις το συναίσθημα. Πουλάς. Και ο πρόεδρος Λουκάς Μπαρμπαρής το είπε ξεκάθαρα: «Όταν η αγορά κινείται προς τα πάνω, έχεις την ευκαιρία να πουλήσεις ακριβότερα». Η φιλοσοφία είναι ότι στον κύκλο δεν αντιστέκεσαι. Τον χρησιμοποιείς. Στα στελέχη των funds στη Νέα Υόρκη αρέσει να λένε ότι ο PVH Χ “τρέχει το fleet renewal σαν portfolio manager”. Η εταιρεία δεν ξεφορτώθηκε δύο παλιά ιαπωνικά bulkers αλλά τα αντικαθιστά με ναυπηγικό πρόγραμμα 18 πλοίων, το οποίο εξελίσσεται με ρυθμό που αποπνέει βεβαιότητα, όχι ρίσκο. Ήδη τα 12 είναι στο νερό, ενώ τέσσερα ακόμη kamsarmaxes ετοιμάζονται για το 2026. Και εκεί κρύβεται η άλλη όψη της φιλοσοφίας του: ενώ αλλάζει στόλο, δεν αλλάζει χαρακτήρα. Χαμηλό μέρισμα, σταθερές αποπληρωμές, δάνεια που συνδέονται όχι με υποσχέσεις, αλλά με μετρήσιμη περιβαλλοντική επίδοση. Το νέο sustainability-linked facility των 75 εκατ. δολαρίων (τραπεζικό δάνειο του οποίου το επιτόκιο συνδέεται με δείκτες βιωσιμότητας) είναι ακριβώς το είδος κίνησης που αρέσει στους θεσμικούς.
Ένταση στην Ουάσιγκτον, προβληματισμός στους εφοπλιστές
-Θα σας πάω στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, εκεί όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στραμμένο το βλέμμα της η ναυτιλία μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αλλαγές του ενεργειακού χάρτη. Οι εξελίξεις γύρω από τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, έναν άνθρωπο-σύμβολο για την αμερικανική ναυτική ισχύ και συντάκτη κεντρικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, έχει εισαγάγει στην Ουάσιγκτον έναν τόνο ανησυχίας. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου να τον επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία για να δικαστεί, μετά το βίντεο όπου πρώην στρατιωτικοί αρνούνται να υπακούσουν σε φερόμενες παράνομες εντολές, δημιουργεί προβληματισμό για το σχέδιο αναγέννησης της αμερικανικής εμπορικής ναυτιλίας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρακολουθούν όχι από περιέργεια, αλλά επειδή η Ocean Belt που λέγεται “U.S. Shipping Revival” αφορά άμεσα τη γεωοικονομική ισορροπία: επενδυτικές ροές, διαδρομές φορτίων, σειρές ναυπήγησης, όρους ανταγωνισμού. Ο Κέλι, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Τοντ Γιανγκ, βρίσκεται πίσω από το πιο φιλόδοξο νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ στη σύγχρονη αμερικάνικη ναυτιλιακή σκηνή: το SHIPS for America Act. Ένα σχέδιο που υπόσχεται στρατηγικό εμπορικό στόλο 250 πλοίων, υποχρεωτική μεταφορά κρατικών φορτίων αποκλειστικά με αμερικανική σημαία και σταδιακή «επαναπατρισμένη» μεταφορά μέρους των εμπορευμάτων από την Κίνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί μια χώρα που ανακαλύπτει ξανά τη ναυπηγική της ταυτότητα να αλλάξει τις κανόνες του παιχνιδιού ή μήπως η πολιτική θύελλα θα σταματήσει την προσπάθεια πριν καν ξεκινήσει το πρώτο νέο πλοίο να καθελκύεται. Την εικόνα κάνει πιο θολή η πρόσφατη αναστολή των στοχευμένων λιμενικών τελών Section 301, ο βασικός μοχλός πίεσης της κυβέρνησης προς το κινεζικό ναυπηγικό σύστημα. Η αναβολή τους για έναν χρόνο ως μέρος της συμφωνίας Τραμπ–Σι αφήνει το πρόγραμμα ενίσχυσης της αμερικανικής ναυτιλίας δίχως την εμπορική του ραχοκοκαλιά. Τα συνδικάτα μιλούν για αυτοϋπονόμευση, οι αναλυτές για «στρατηγικό λάθος» και οι R&D (Έρευνα και Ανάπτυξη) για νέα περίοδο αβεβαιότητας.
Τα νέα «ουκρανικά» όνειρα του ΤΙΤΑΝα
-Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝα που έχει κερδίσει το 1/5 της κεφαλαιοποίησής του μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Επαρκώς διεθνοποιημένος με παρουσία στα μεγάλα χρηματιστηριακά σαλόνια, διεκδικεί μερίδιο στη νέα μεγάλη αγορά που δημιουργείται με την επικείμενη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πολλοί μάλιστα ψιθυρίζουν ότι ο ΤΙΤΑΝ έχει δρομολογήσει τη δημιουργία εργοστασίου τσιμέντου στη Μαύρη Θάλασσα. Προς το παρόν, η διοίκηση του Ομίλου μένει προσκολλημένη στο στρατηγικό της σχέδιο για την επόμενη πενταετία που έχει στόχο να κλείσει το 2029 με κύκλο εργασιών 4 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 1 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά στελέχη του Ομίλου επισημαίνουν ότι το «ταμείο είναι γεμάτο» ώστε να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες της αγοράς για νέες επενδύσεις και εξαγορές.
Χρηματιστήριο: Κλείνει ένας -ακόμη- κερδοφόρος μήνας
-Με τον Γενικό Δείκτη στις 2.099,8 μονάδες ο Νοέμβριος κλείνει σήμερα, με κέρδη +5,25% και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 267,8 εκατ. ευρώ. Για να ξαναβρούμε τόσο μεγάλη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών πρέπει να πάμε πίσω στις ένδοξες μέρες Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2009. Ο περασμένος μήνας, Οκτώβριος, «έσπασε» το αήττητο των 11 συνεχών ανοδικών μηνών, αφού έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, αλλά ο Νοέμβριος ξαναέφερε την αγορά στο κλίμα της εορταστικής προσμονής για ένα year end rally. Χωρίς την αμερικανική βοήθεια, η χθεσινή συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υποτονική στα 133,08 εκατ. ευρώ με 10,12 εκατ. σε πακέτα. Σε κλίμα «Ημέρας Ευχαριστιών» χθες μετοχές πουλούσαν μόνον όσοι είχαν απόλυτη ανάγκη, αφού οι αγοραστές σπάνιζαν. Η Alpha (-1,95% στα €3,56) φαίνεται πως είχε βιαστικούς πωλητές όπως και η Eurobank (-1,5% στα €3,47). Η Εθνική από την οποία περιμένουμε ανακοινώσεις για τη συνεργασία της με μεγάλο Ασφαλιστικό Όμιλο, την ΝΝ όπως λέει η αγορά, γλίστρησε -0,48% στα €13,54 και η Piraeus που έκλεισε την εκκρεμότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής έπεσε στα €7,12 (-0,97%). Η Metlen (+2,09% στα 45 ευρώ) συνεχίζει να παίρνει την εκδίκησή της, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55% στα €24,88) πετάει σε πρωτόγνωρα ύψη. Πρωταγωνιστής των ημερών λόγω λειψυδρίας ήταν και η ΕΥΔΑΠ (+1,7% στα €7,16). Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής ημέρας, η μετοχή της Intralot που ακολούθησε χθες την ανάκαμψη των άλλων διεθνών εταιρειών του κλάδου (+7.07%), αλλά παραμένει ακόμη κάτω από το 1 ευρώ (0,985 ευρώ) με πολλές συναλλαγές.
Επιχειρηματική απόβαση στην Αίγυπτο
-Με 107 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2025, η Αίγυπτος είναι η πολυπληθέστερη (όχι όμως πλουσιότερη) αραβική χώρα. Εκπρόσωποι 20 ελληνικών επιχειρήσεων, θα επισκεφθούν τη Δευτέρα, στα πλαίσια επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσαν ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και Enterprise Greece στο Κάιρο. Οι επιχειρηματίες καλύπτουν πολλούς τομείς, από τεχνολογία και φάρμακα, μέχρι κατασκευές και άμυνα. Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ο οποίος και θα μιλήσει σε Επιχειρηματικό Forum στο Κάιρο. Η προετοιμασία της επίσκεψης ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο με την εκδήλωση «Discover Egypt» στα γραφεία του ΣΕΒ. Εκεί μάθαμε τις προτεραιότητες των Αιγυπτίων: Ενέργεια (διασύνδεση GREGY για μεταφορά πράσινης ενέργειας), υποδομές (όπου οι ελληνικές κατασκευαστικές έχουν τεχνικό πλεονέκτημα) και υψηλή τεχνολογία αφού η σχετικά φθηνή και μορφωμένη αιγυπτιακή εργατική δύναμη προσφέρει κίνητρα για outsourcing.
Οι ΗΠΑ προχωρούν σε απορρύθμιση για τις τράπεζες, πανικός στην Ευρώπη
-Μετά την κρίση του 2008 που όλοι θυμούνται ως κρίση της Lehman Brothers και των αφερέγγυων στεγαστικών δανείων που έγιναν ομόλογα και μόλυναν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι κανόνες ελέγχου των τραπεζών -παγκοσμίως- έγιναν ιδιαίτερα αυστηροί. Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, η εποπτεία, οι δεσμεύσεις έκαναν τη δουλειά του τραπεζίτη ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να χαλαρώσει αυτούς τους κανόνες, η Βρετανία το σκέφτεται και η Φρανκφούρτη αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με πανικό. Η νέα Αμερικανίδα επικεφαλής Τραπεζικής Εποπτείας, Μισέλ Μπάουμαν, ξεκίνησε ήδη τη χαλάρωση απελευθερώνοντας 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανειοδοτική ικανότητα και θεσπίζοντας κανόνες που επιτρέπουν στις -αμερικανικές- τράπεζες να διατηρούν λιγότερα μετρητά έκτακτης ανάγκης. Προφανώς αυτή η εξέλιξη ενθουσιάζει τους χρηματιστές της Wall Street. Στην Ευρώπη -πρώτα στο Λονδίνο- υπάρχουν τράπεζες που επισήμως «διαρρέουν» την πρόθεσή τους να μεταφέρουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Πολλοί όμως πιστεύουν ότι με τις «φούσκες» που έχουν δημιουργηθεί σε όλες σχεδόν τις αγορές, η χαλάρωση των κανόνων τραπεζικής εποπτείας είναι απλώς η αφορμή για να ξεσπάσει η επόμενη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση.
Η πιο κρύα χώρα της Ευρώπης, θερμαίνεται από τα Data Centers
-Σε λίγες μέρες, του Αγίου Νικολάου για μας, η Φινλανδία γιορτάζει την Ημέρα της Εθνικής της Ανεξαρτησίας τιμώντας την απόσχισή της από τη Ρωσία, το 1917. Σήμερα, η Φινλανδία ξεχωρίζει στην Ευρώπη για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της, σε πολλά επίπεδα (βιομηχανία, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.). Τελευταίο επίτευγμα της χώρας είναι η «θερμαντική αξιοποίηση» των Data Centers. Τα «Kέντρα Δεδομένων» -που στεγάζουν τους servers της Google, της Microsoft και της Amazon- παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Στην παραδοσιακή λογική, αυτή η θερμότητα πάει χαμένη, φεύγει στην ατμόσφαιρα. Η Φινλανδία όμως, βρήκε τρόπο να κεφαλαιοποιήσει αυτό το «απόβλητο». Αντί για περίπλοκες ηλεκτρικές αντιστάσεις ή παραδοσιακά καύσιμα, το Ελσίνκι «φορτώνει» την υπόγεια θερμότητα, από τους servers απευθείας στο αστικό δίκτυο θέρμανσης. Αυτό σημαίνει μείωση της εξάρτησης της πρωτεύουσας, από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Από τη δική τους πλευρά, οι Google, Microsoft και Amazon παρουσιάζουν τα φινλανδικά τους data centers ως κλιματικά ουδέτερα («carbon-neutral»), τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε πως η λειτουργία τους καταναλώνει όση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται μια μεσαία πόλη. Το μυστικό όμως κρύβεται στην τιμολόγηση. Οι τεχνολογικοί γίγαντες πουλούν τη θερμότητα που παράγουν, σε προνομιακές τιμές, αρκετά φθηνότερα από το κόστος αγοράς παραδοσιακής ενέργειας, αποκτώντας ταυτόχρονα φορολογικά κίνητρα και άδειες επέκτασης.
Μια τουρκική αμυντική επένδυση-ρεκόρ 1,5 δισ. δολαρίων
-Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης Aselsan έχει ανακοινώσει μια μεγαλεπήβολη επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για το στρατηγικό πρόγραμμα “Steel Dome”. Σε μια τεράστια έκταση 6.500 στρεμμάτων, στην περιοχή Oğulbey της Άγκυρας, δημιουργείται η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην ιστορία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ένα νέο τεχνολογικό hub για τον «χαλύβδινο θόλο», το φιλόδοξο σχέδιο εθνικής πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής/ αντιπυραυλικής άμυνας της Τουρκίας. Ο Ερντογάν εξασφάλισε μακροπρόθεσμα χαμηλού κόστους δάνεια από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και παράλληλα θέσπισε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις με αξιοποίηση όλων των επενδυτικών κινήτρων και de facto εξαίρεση από φόρο εταιρειών. Η Aselsan κεφαλαιοποιεί την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για αντιαεροπορικά και συστήματα αισθητήρων (λόγω Ουκρανίας, Μέσης Ανατολής, Ειρηνικού), επιχειρεί επιθετική διείσδυση στις διεθνείς αμυντικές αγορές, προσφέροντας προϊόντα αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξασφαλίσει εξαγωγικά συμβόλαια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Ρουμανία και άλλες αγορές στον Κόλπο. Η τουρκική κυβέρνηση χτίζει τον δικό της Iron Dome σε διαστάσεις «εθνικής ασπίδας» και αλλάζει το αμυντικό της δόγμα σε δίκτυο-κεντρικές επιχειρήσεις. Η Aselsan μετατρέπεται σε γεωοικονομικό εργαλείο δύναμης της Άγκυρας. Παράλληλα, με τα Baykar drones, οι εξαγωγές αμυντικής τεχνολογίας ξεπερνούν το 1,8% του τουρκικού ΑΕΠ.
Πηγή: newmoney.gr
Γνώμη με επιφύλαξη για την ΕΡΤ
-Στον τελευταίο ισολογισμό της ΕΡΤ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, ο ορκωτός αναφέρει “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη” για το ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος καθώς και για την επάρκεια της πρόβλεψης για κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως “Δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε: α) το ακριβές ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν. 4173/2013, το οποίο ανέρχεται σε € 228,06 εκ. ποσό το οποίο η Εταιρεία λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου και β) την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης ποσού € 60,4 εκατ. για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος συνολικού ποσού €126,1 εκατ.”. Ευτυχώς, με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο Μαρινάκη για την ΕΡΤ μπαίνει ένας τέλος σε αυτό το χάλι.
Praude εναντίον ΕΧΑΕ με νομικό «μπρα ντε φερ»
-Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στον δικηγόρο Massimo Malvestio που αναδεικνύεται ένας από τους πιο πετυχημένους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, διοικώντας την Praude Asset Management Limited. H επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Βαλέτα της Μάλτας, «έχτισε» προσεκτικά μια μεγάλη θέση (9,15% των δικαιωμάτων ψήφου) στην ΕΧΑΕ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη Euronext. Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκπρόσωποι της Εuronext συναντήθηκαν με τον Malvestio για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή του στη διαδικασία ανταλλαγής των μετοχών. Έφυγαν μάλιστα από τη συνάντηση, με την εντύπωση ότι η Praude θα συνέβαλε θετικά στην προσπάθεια. Τελικά όπως ανακοινώθηκε επισήμως, η Praude Asset Management Limited ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι ελέγχει σήμερα -έμμεσα- το 9,15% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι όταν εξέπνευσε η προθεσμία της ανταλλαγής, ο Malvestio επέλεξε να παραμείνει μέτοχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Praude και στο παρελθόν έχει δείξει τις δυνατότητές της στο περιβόητο «legal arbitrage» υλοποιώντας επενδυτικές στρατηγικές που εκμεταλλεύονται νομικές και ρυθμιστικές ασυμμετρίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Hermes Linder Fund, του ομίλου της Praude, έχει να επιδείξει ιστορικό απόδοσης 600% από την ίδρυσή του και κατατάσσεται στο καλύτερο 1% των Small Cap funds στην Ευρώπη. Προφανώς η Praude ετοιμάζεται να παίξει με νομικά επιχειρήματα το αντίτιμο που θα εισπράξει για το 9,15%. Το squeeze-out που ετοιμάζει η Euronext σημαίνει υποχρεωτική εξαγορά των υπόλοιπων μετόχων. Η Praude θα διεκδικήσει καλύτερη τιμή και μάλλον θα στηριχθεί στο επιχείρημα της «εν κινήσει αλλαγής του θεσμικού πλαισίου» για να μετατρέψει τη μειοψηφική της θέση σε μοχλό υπεραξίας.
Η Ιntralot...
-Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών στη Μεγάλη Βρετανία γνώριζε ότι επίκειται αύξηση της φορολογίας, αλλά οι προσδοκίες ήταν πως θα είναι μια σχετικά ήπια αύξηση. Δεν περίμεναν το υψηλό 40% και αυτό προκάλεσε τις ρευστοποιήσεις σε όλες τις μετοχές του κλάδου που παρέσυραν και την Ιntralot. Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν από την ισχυρή πίεση στη μετοχή σε σημείο που διέρρευσαν από το απόγευμα τις ανακοινώσεις που θα έκαναν την επομένη το πρωί με τα αποτελέσματα, προκειμένου να πληροφορηθεί η αγορά την επίσημη εκτίμηση της εταιρείας ώστε να βγει άμυνα (όπως κι έγινε) στη χθεσινή συνεδρίαση. Μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι το retail δεν πούλησε και το -17% της μετοχής προκλήθηκε κυρίως από επαγγελματίες της αγοράς. Στο πληροφοριακό δελτίο για τη δημόσια προσφορά προς τους μετόχους της Ιntralot δεν γίνεται αναφορά σε μελλοντικούς κινδύνους, καθώς η υποχρέωση αυτή είναι για τα ενημερωτικά δελτία.
...και ο λογαριασμός
-Βροχή ερωτήσεων, όπως αναμενόταν, είχαμε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Intralot καθώς οι αναλυτές αναζητούσαν περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις στην εταιρεία από την αύξηση του φόρου για τα διαδικτυακά παιχνίδια στο Ην. Βασίλειο. Ο νέος CEO, Robeson Reeves, ζήτησε να επικεντρωθούν οι αναλυτές στη σελίδα 4 της παρουσίασης όπου αποτυπώνονται οι εκτιμώμενες επιπτώσεις μέχρι το 2027. Από εκεί προκύπτει πως εφόσον αποδώσουν τα μέτρα που θα λάβει η εταιρεία, ύψους 50 εκατ. ευρώ το 2026 και 30 εκατ. ευρώ το 2027, η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί στα 422 εκατ. ευρώ από αρχική εκτίμηση 435 εκατ. ευρώ και για την επόμενη χρονιά (2027) η πρόβλεψη είναι λειτουργική κερδοφορία 449 εκατ. ευρώ. Συνολικά εκτιμήθηκε πως η επίπτωση από την αυξημένη φορολογία θα ανέλθει στα 46 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 31 εκατ. ευρώ το 2027. Ο επικεφαλής της εταιρείας επανέλαβε πως το ύψος της φορολόγησης ήταν μεγαλύτερο του αναμενόμενου, προέβλεψε πως στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται θα επιβιώσουν οι ισχυρότεροι και προανήγγειλε πως η Bally's θα κινηθεί προς την αύξηση της μετοχικής της συμμετοχής, ενώ στο τραπέζι είναι και η επαναγορά ιδίων μετοχών.
Μorgan Stanley με Μυτιληναίο, Ρήγα και Σταθόπουλο για τα γεωπολιτικά
-Η ώρα του 4ου Greek Investment Conference που έχει καθιερωθεί να διοργανώνουν κάθε χρόνο στο Λονδίνο η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έρχεται την προσεχή Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου. Φέτος το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως. Το συνέδριο ανοίγει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όπως και πέρυσι, κάτι που από μόνο του δίνει βαρύτητα, αλλά αμέσως μετά έρχεται μια συζήτηση για γεωπολιτικά με σούπερ συμμετοχές: Ευάγγελος Μυτιληναίος της Metlen, Μαθιός Ρήγας της Energean και Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners. Αναμένεται ενδιαφέρουσα συζήτηση σε μια περίοδο με μεγάλο ενδιαφέρον για την ενέργεια και τις επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Μoderator θα είναι ο Massimiliano Ruggieri, Head of EMEA Investment Banking της MS.
Νέα μέλη στο ΔΣ της Viva
-Κινητικότητα στη VIVA καθώς προστέθηκαν δύο ακόμη μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να γίνει 9μελές. Στο Συμβούλιο όπου πρόεδρος παραμένει ο Γ. Αντύπας και CEO o Χ. Καρώνης, μετέχουν πλέον και ο John Coulter ο οποίος αποτελεί επιλογή της JP Morgan ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ο Θεόδωρος Κατσάς ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η δυναμική επιστροφή του Peter G
-Στον ορυμαγδό των VLCC που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, οι Έλληνες παίκτες στα product tankers μοιάζουν να κινούνται πιο… χαμηλόφωνα με μία εξαίρεση: τον Peter Γεωργιόπουλο, ο οποίος επανέρχεται δριμύτερος στο προσκήνιο των αγοραπωλησιών. Η United Overseas Group-UOG που φέτος έχει ήδη «ξεφορτώσει» τρία MR, ετοιμάζεται τώρα να εντάξει στον στόλο της και το τέταρτο το UOG Syros. Μάλιστα, λέγεται πως το κλείνει στα 21,5 εκατ. δολάρια, ένα εκατομμύριο πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Στους διαδρόμους ακούγεται πως «ο Peter ξέρει πότε να μπει και ακόμη καλύτερα πότε να βγει». Το γεγονός ότι το πλοίο έχει περάσει τις επιθεωρήσεις του μάλλον βοήθησε, αλλά το κλίμα της αγοράς παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι Έλληνες εφοπλιστές δείχνουν πιο συγκρατημένοι, αφήνοντας τον χορό των MRs στους Δανούς, τους Σκανδιναβούς και τα funds της Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες κάτοχοι MRs «μετράνε» τις κινήσεις τους, την ώρα που Torm, Maersk και εταιρείες που έχουν έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σηκώνουν τις τιμές με εντυπωσιακά en-bloc deals. Και ενώ οι Έλληνες επιλέγουν low profile, οι Κινέζοι της CDB Leasing φέρονται να πήραν 130 εκατ. δολάρια για πέντε MRs με Trafigura charters θυμίζοντας ότι στο παιχνίδι των product tankers η διεθνής όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά. Ίσως τελικά οι Έλληνες να περιμένουν την επόμενη πιο ευνοϊκή φάση της αγοράς. Μέχρι τότε, ο μόνος που κινείται με αυτοπεποίθηση είναι ο Γεωργιόπουλος, κρατώντας τα ελληνικά MR δεξαμενόπλοια στο επίκεντρο, έστω και αν οι υπόλοιποι προτιμούν να παίζουν άμυνα.
Το manual του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου
-Στη Wall Street, όπου οι αφηγήσεις συχνά επισκιάζουν τους αριθμούς, η Safe Bulkers έδωσε πάλι την εντύπωση εταιρείας που λειτουργεί με ψυχρή πειθαρχία, σχεδόν μηχανική. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αποτυπώνει τη φιλοσοφία του πλοιοκτήτη Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, o οποίος δεν κυνηγά τις εντυπώσεις, αλλά το timing. Το παρασκήνιο γύρω από τη φετινή πώληση των δύο γερασμένων kamsarmaxes στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική: όταν η αγορά ανεβαίνει, δεν χαϊδεύεις το συναίσθημα. Πουλάς. Και ο πρόεδρος Λουκάς Μπαρμπαρής το είπε ξεκάθαρα: «Όταν η αγορά κινείται προς τα πάνω, έχεις την ευκαιρία να πουλήσεις ακριβότερα». Η φιλοσοφία είναι ότι στον κύκλο δεν αντιστέκεσαι. Τον χρησιμοποιείς. Στα στελέχη των funds στη Νέα Υόρκη αρέσει να λένε ότι ο PVH Χ “τρέχει το fleet renewal σαν portfolio manager”. Η εταιρεία δεν ξεφορτώθηκε δύο παλιά ιαπωνικά bulkers αλλά τα αντικαθιστά με ναυπηγικό πρόγραμμα 18 πλοίων, το οποίο εξελίσσεται με ρυθμό που αποπνέει βεβαιότητα, όχι ρίσκο. Ήδη τα 12 είναι στο νερό, ενώ τέσσερα ακόμη kamsarmaxes ετοιμάζονται για το 2026. Και εκεί κρύβεται η άλλη όψη της φιλοσοφίας του: ενώ αλλάζει στόλο, δεν αλλάζει χαρακτήρα. Χαμηλό μέρισμα, σταθερές αποπληρωμές, δάνεια που συνδέονται όχι με υποσχέσεις, αλλά με μετρήσιμη περιβαλλοντική επίδοση. Το νέο sustainability-linked facility των 75 εκατ. δολαρίων (τραπεζικό δάνειο του οποίου το επιτόκιο συνδέεται με δείκτες βιωσιμότητας) είναι ακριβώς το είδος κίνησης που αρέσει στους θεσμικούς.
Ένταση στην Ουάσιγκτον, προβληματισμός στους εφοπλιστές
-Θα σας πάω στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, εκεί όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στραμμένο το βλέμμα της η ναυτιλία μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αλλαγές του ενεργειακού χάρτη. Οι εξελίξεις γύρω από τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, έναν άνθρωπο-σύμβολο για την αμερικανική ναυτική ισχύ και συντάκτη κεντρικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, έχει εισαγάγει στην Ουάσιγκτον έναν τόνο ανησυχίας. Η προειδοποίηση του Πενταγώνου να τον επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία για να δικαστεί, μετά το βίντεο όπου πρώην στρατιωτικοί αρνούνται να υπακούσουν σε φερόμενες παράνομες εντολές, δημιουργεί προβληματισμό για το σχέδιο αναγέννησης της αμερικανικής εμπορικής ναυτιλίας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρακολουθούν όχι από περιέργεια, αλλά επειδή η Ocean Belt που λέγεται “U.S. Shipping Revival” αφορά άμεσα τη γεωοικονομική ισορροπία: επενδυτικές ροές, διαδρομές φορτίων, σειρές ναυπήγησης, όρους ανταγωνισμού. Ο Κέλι, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Τοντ Γιανγκ, βρίσκεται πίσω από το πιο φιλόδοξο νομοσχέδιο που έχει περάσει ποτέ στη σύγχρονη αμερικάνικη ναυτιλιακή σκηνή: το SHIPS for America Act. Ένα σχέδιο που υπόσχεται στρατηγικό εμπορικό στόλο 250 πλοίων, υποχρεωτική μεταφορά κρατικών φορτίων αποκλειστικά με αμερικανική σημαία και σταδιακή «επαναπατρισμένη» μεταφορά μέρους των εμπορευμάτων από την Κίνα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί μια χώρα που ανακαλύπτει ξανά τη ναυπηγική της ταυτότητα να αλλάξει τις κανόνες του παιχνιδιού ή μήπως η πολιτική θύελλα θα σταματήσει την προσπάθεια πριν καν ξεκινήσει το πρώτο νέο πλοίο να καθελκύεται. Την εικόνα κάνει πιο θολή η πρόσφατη αναστολή των στοχευμένων λιμενικών τελών Section 301, ο βασικός μοχλός πίεσης της κυβέρνησης προς το κινεζικό ναυπηγικό σύστημα. Η αναβολή τους για έναν χρόνο ως μέρος της συμφωνίας Τραμπ–Σι αφήνει το πρόγραμμα ενίσχυσης της αμερικανικής ναυτιλίας δίχως την εμπορική του ραχοκοκαλιά. Τα συνδικάτα μιλούν για αυτοϋπονόμευση, οι αναλυτές για «στρατηγικό λάθος» και οι R&D (Έρευνα και Ανάπτυξη) για νέα περίοδο αβεβαιότητας.
Τα νέα «ουκρανικά» όνειρα του ΤΙΤΑΝα
-Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση του ΤΙΤΑΝα που έχει κερδίσει το 1/5 της κεφαλαιοποίησής του μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Επαρκώς διεθνοποιημένος με παρουσία στα μεγάλα χρηματιστηριακά σαλόνια, διεκδικεί μερίδιο στη νέα μεγάλη αγορά που δημιουργείται με την επικείμενη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πολλοί μάλιστα ψιθυρίζουν ότι ο ΤΙΤΑΝ έχει δρομολογήσει τη δημιουργία εργοστασίου τσιμέντου στη Μαύρη Θάλασσα. Προς το παρόν, η διοίκηση του Ομίλου μένει προσκολλημένη στο στρατηγικό της σχέδιο για την επόμενη πενταετία που έχει στόχο να κλείσει το 2029 με κύκλο εργασιών 4 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 1 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά στελέχη του Ομίλου επισημαίνουν ότι το «ταμείο είναι γεμάτο» ώστε να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες της αγοράς για νέες επενδύσεις και εξαγορές.
Χρηματιστήριο: Κλείνει ένας -ακόμη- κερδοφόρος μήνας
-Με τον Γενικό Δείκτη στις 2.099,8 μονάδες ο Νοέμβριος κλείνει σήμερα, με κέρδη +5,25% και μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 267,8 εκατ. ευρώ. Για να ξαναβρούμε τόσο μεγάλη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών πρέπει να πάμε πίσω στις ένδοξες μέρες Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του 2009. Ο περασμένος μήνας, Οκτώβριος, «έσπασε» το αήττητο των 11 συνεχών ανοδικών μηνών, αφού έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, αλλά ο Νοέμβριος ξαναέφερε την αγορά στο κλίμα της εορταστικής προσμονής για ένα year end rally. Χωρίς την αμερικανική βοήθεια, η χθεσινή συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υποτονική στα 133,08 εκατ. ευρώ με 10,12 εκατ. σε πακέτα. Σε κλίμα «Ημέρας Ευχαριστιών» χθες μετοχές πουλούσαν μόνον όσοι είχαν απόλυτη ανάγκη, αφού οι αγοραστές σπάνιζαν. Η Alpha (-1,95% στα €3,56) φαίνεται πως είχε βιαστικούς πωλητές όπως και η Eurobank (-1,5% στα €3,47). Η Εθνική από την οποία περιμένουμε ανακοινώσεις για τη συνεργασία της με μεγάλο Ασφαλιστικό Όμιλο, την ΝΝ όπως λέει η αγορά, γλίστρησε -0,48% στα €13,54 και η Piraeus που έκλεισε την εκκρεμότητα της Εθνικής Ασφαλιστικής έπεσε στα €7,12 (-0,97%). Η Metlen (+2,09% στα 45 ευρώ) συνεχίζει να παίρνει την εκδίκησή της, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55% στα €24,88) πετάει σε πρωτόγνωρα ύψη. Πρωταγωνιστής των ημερών λόγω λειψυδρίας ήταν και η ΕΥΔΑΠ (+1,7% στα €7,16). Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής ημέρας, η μετοχή της Intralot που ακολούθησε χθες την ανάκαμψη των άλλων διεθνών εταιρειών του κλάδου (+7.07%), αλλά παραμένει ακόμη κάτω από το 1 ευρώ (0,985 ευρώ) με πολλές συναλλαγές.
Επιχειρηματική απόβαση στην Αίγυπτο
-Με 107 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2025, η Αίγυπτος είναι η πολυπληθέστερη (όχι όμως πλουσιότερη) αραβική χώρα. Εκπρόσωποι 20 ελληνικών επιχειρήσεων, θα επισκεφθούν τη Δευτέρα, στα πλαίσια επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσαν ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒΕ και Enterprise Greece στο Κάιρο. Οι επιχειρηματίες καλύπτουν πολλούς τομείς, από τεχνολογία και φάρμακα, μέχρι κατασκευές και άμυνα. Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης ο οποίος και θα μιλήσει σε Επιχειρηματικό Forum στο Κάιρο. Η προετοιμασία της επίσκεψης ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο με την εκδήλωση «Discover Egypt» στα γραφεία του ΣΕΒ. Εκεί μάθαμε τις προτεραιότητες των Αιγυπτίων: Ενέργεια (διασύνδεση GREGY για μεταφορά πράσινης ενέργειας), υποδομές (όπου οι ελληνικές κατασκευαστικές έχουν τεχνικό πλεονέκτημα) και υψηλή τεχνολογία αφού η σχετικά φθηνή και μορφωμένη αιγυπτιακή εργατική δύναμη προσφέρει κίνητρα για outsourcing.
Οι ΗΠΑ προχωρούν σε απορρύθμιση για τις τράπεζες, πανικός στην Ευρώπη
-Μετά την κρίση του 2008 που όλοι θυμούνται ως κρίση της Lehman Brothers και των αφερέγγυων στεγαστικών δανείων που έγιναν ομόλογα και μόλυναν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι κανόνες ελέγχου των τραπεζών -παγκοσμίως- έγιναν ιδιαίτερα αυστηροί. Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, η εποπτεία, οι δεσμεύσεις έκαναν τη δουλειά του τραπεζίτη ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να χαλαρώσει αυτούς τους κανόνες, η Βρετανία το σκέφτεται και η Φρανκφούρτη αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με πανικό. Η νέα Αμερικανίδα επικεφαλής Τραπεζικής Εποπτείας, Μισέλ Μπάουμαν, ξεκίνησε ήδη τη χαλάρωση απελευθερώνοντας 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανειοδοτική ικανότητα και θεσπίζοντας κανόνες που επιτρέπουν στις -αμερικανικές- τράπεζες να διατηρούν λιγότερα μετρητά έκτακτης ανάγκης. Προφανώς αυτή η εξέλιξη ενθουσιάζει τους χρηματιστές της Wall Street. Στην Ευρώπη -πρώτα στο Λονδίνο- υπάρχουν τράπεζες που επισήμως «διαρρέουν» την πρόθεσή τους να μεταφέρουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Πολλοί όμως πιστεύουν ότι με τις «φούσκες» που έχουν δημιουργηθεί σε όλες σχεδόν τις αγορές, η χαλάρωση των κανόνων τραπεζικής εποπτείας είναι απλώς η αφορμή για να ξεσπάσει η επόμενη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση.
Η πιο κρύα χώρα της Ευρώπης, θερμαίνεται από τα Data Centers
-Σε λίγες μέρες, του Αγίου Νικολάου για μας, η Φινλανδία γιορτάζει την Ημέρα της Εθνικής της Ανεξαρτησίας τιμώντας την απόσχισή της από τη Ρωσία, το 1917. Σήμερα, η Φινλανδία ξεχωρίζει στην Ευρώπη για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της, σε πολλά επίπεδα (βιομηχανία, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.). Τελευταίο επίτευγμα της χώρας είναι η «θερμαντική αξιοποίηση» των Data Centers. Τα «Kέντρα Δεδομένων» -που στεγάζουν τους servers της Google, της Microsoft και της Amazon- παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Στην παραδοσιακή λογική, αυτή η θερμότητα πάει χαμένη, φεύγει στην ατμόσφαιρα. Η Φινλανδία όμως, βρήκε τρόπο να κεφαλαιοποιήσει αυτό το «απόβλητο». Αντί για περίπλοκες ηλεκτρικές αντιστάσεις ή παραδοσιακά καύσιμα, το Ελσίνκι «φορτώνει» την υπόγεια θερμότητα, από τους servers απευθείας στο αστικό δίκτυο θέρμανσης. Αυτό σημαίνει μείωση της εξάρτησης της πρωτεύουσας, από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Από τη δική τους πλευρά, οι Google, Microsoft και Amazon παρουσιάζουν τα φινλανδικά τους data centers ως κλιματικά ουδέτερα («carbon-neutral»), τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε πως η λειτουργία τους καταναλώνει όση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται μια μεσαία πόλη. Το μυστικό όμως κρύβεται στην τιμολόγηση. Οι τεχνολογικοί γίγαντες πουλούν τη θερμότητα που παράγουν, σε προνομιακές τιμές, αρκετά φθηνότερα από το κόστος αγοράς παραδοσιακής ενέργειας, αποκτώντας ταυτόχρονα φορολογικά κίνητρα και άδειες επέκτασης.
Μια τουρκική αμυντική επένδυση-ρεκόρ 1,5 δισ. δολαρίων
-Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης Aselsan έχει ανακοινώσει μια μεγαλεπήβολη επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για το στρατηγικό πρόγραμμα “Steel Dome”. Σε μια τεράστια έκταση 6.500 στρεμμάτων, στην περιοχή Oğulbey της Άγκυρας, δημιουργείται η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην ιστορία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ένα νέο τεχνολογικό hub για τον «χαλύβδινο θόλο», το φιλόδοξο σχέδιο εθνικής πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής/ αντιπυραυλικής άμυνας της Τουρκίας. Ο Ερντογάν εξασφάλισε μακροπρόθεσμα χαμηλού κόστους δάνεια από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και παράλληλα θέσπισε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις με αξιοποίηση όλων των επενδυτικών κινήτρων και de facto εξαίρεση από φόρο εταιρειών. Η Aselsan κεφαλαιοποιεί την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για αντιαεροπορικά και συστήματα αισθητήρων (λόγω Ουκρανίας, Μέσης Ανατολής, Ειρηνικού), επιχειρεί επιθετική διείσδυση στις διεθνείς αμυντικές αγορές, προσφέροντας προϊόντα αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εξασφαλίσει εξαγωγικά συμβόλαια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Ρουμανία και άλλες αγορές στον Κόλπο. Η τουρκική κυβέρνηση χτίζει τον δικό της Iron Dome σε διαστάσεις «εθνικής ασπίδας» και αλλάζει το αμυντικό της δόγμα σε δίκτυο-κεντρικές επιχειρήσεις. Η Aselsan μετατρέπεται σε γεωοικονομικό εργαλείο δύναμης της Άγκυρας. Παράλληλα, με τα Baykar drones, οι εξαγωγές αμυντικής τεχνολογίας ξεπερνούν το 1,8% του τουρκικού ΑΕΠ.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα