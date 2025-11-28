Ο Φραπές και ο Νίκος… (μόνο για φραπέδες), σήμερα καταθέτει υποψηφιότητα ο Πιερρ για το Eurogroup, τα γαλάζια παϊδάκια, βουλευτές σε απόγνωση (για τη Ζωή), τα κόλπα του Malvestio με την ΕΧΑΕ

Κλείσιμο

Στεγνός και αδιάφορος είναι ο άνθρωπος ως πολιτική persona, τώρα αν είναι καλή παρέα στις ρακές δεν γνωρίζω. Αυτό που έκανε χθες όμως είναι ενδεικτικό ότι ως πολιτικός είναι απλά αχαρακτήριστος. Έβγαλε το ΠΑΣΟΚ μία ανάρτηση λοιπόν χθες το πρωί με μία φωτογραφία κολάζ δίπλα δίπλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον περίφημο «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη του ΟΠΕΚΕΠΕ, με έναν τίτλο πάνω από το φωτογραφικό κολάζ «Ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όταν αντελήφθη ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ότι το κόμμα του είχε κάνει μία χοντροειδή γκάφα με την ανάρτηση αυτή, αντί να ζητήσει μία συγγνώμη ή έστω να… το θάψει να τελειώνουμε, βρε αδελφέ, το θέμα τι νομίζετε ότι έκανε; Πήρε ένα δημοσίευμα τοπικής εφημερίδος (Κρήτη) του 2004 που είχε φαρδιά πλατιά ένα ρεπορτάζ με φωτογραφία και τίτλο που πληροφορούσε το κοινό ότι «ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πάντρεψε, την Παρασκευή 11 Ιουνίου του 2004, στην Κρήτη τον Μανώλη Ξυλούρη» και το κατέθεσε στη Βουλή ως πειστήριο. Τώρα πώς συνδέεται η ανύπαρκτη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2025 με τον Μανώλη Ξυλούρη, αδελφό του «Φραπέ» τον οποίον πάντρεψε πριν από 21 χρόνια ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πείτε μου εσείς. Φραπές ο Ξυλούρης, αλλά για φραπέδες μόνο ο Ανδρουλάκης.Eurogroup – Ο υποψήφιος Πιερρ-Σήμερα το απόγευμα κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τη θέση της προεδρίας του Eurogroup. Μία εξ αυτών είναι ελληνική, του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. Μία ακόμη θεωρείται βέβαιη, αυτή του Βέλγου υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ αναμένεται μάλλον και μία από πλευράς Σοσιαλιστικού Κόμματος, από την Ισπανία. Μου λένε ότι σήμερα, που ξεκινάει η διαδικασία, μπορεί να έχουμε και δύο-τρεις ακόμη από μικρότερα κόμματα. Οι ψήφοι είναι 20, όσες και οι χώρες-μέλη, και η διαδικασία θα τελειώσει σε περίπου δύο εβδομάδες. Να πω ότι η δική μας υποψηφιότητα φαίνεται –και είναι– από τη βελγική πιο ελκυστική, γιατί απλούστατα η Ελλάδα έχει το πιο πρόσφατο success story στην οικονομία της και ο Πιερρ τις περισσότερες συμπάθειες. Αλλά το ματς έχει δρόμο ακόμα πολύ, μόλις άρχισε. Σημειώνω ότι χθες ήρθε στην Αθήνα ο πρόεδρος του ΕΛΚ Βέμπερ και έφαγε το βράδυ με τον Μητσοτάκη. Κάτι θα είπαν…Ο Προϋπολογισμός και τα "γκάζια" για το Ανάκαμψης-Να σας πάω στα του Υπουργικού χθες, όπου έγινε αρκετή κουβέντα για τον Προϋπολογισμό που σε λίγες μέρες μπαίνει στη Βουλή. Αυτό που επισημάνθηκε είναι η αύξηση των επενδύσεων κατά 98% από το 2019 ως το 2026, κάτι που σημαίνει ότι μεγαλώνει η πίτα και αυξάνονται τα έσοδα του κράτους και οι θέσεις εργασίας. Επίσης, ως απάντηση στο επιχείρημα γιατί δεν δίνονται περισσότερα χρήματα στην κοινωνία, αντί να αποπληρώνονται νωρίτερα τα χρέη από τα Μνημόνια, η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τις οροφές δαπανών που ορίζει η Κομισιόν. Ακούω επίσης ότι ο Κ.Μ απηύθυνε και μια τελευταία, αλλά σαφή προειδοποίηση στους υπουργούς του να τρέξουν τα ορόσημα που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την επισήμανση ότι απαγορεύεται να μην ολοκληρωθεί κάποιο από τα εκκρεμή έργα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιολόγηση των υπουργείων και των υπουργών.Ισορροπία για τις Συμβάσεις-Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στο Υπουργικό ήταν η αναγγελία για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων. Η Κεραμέως ενημέρωσε αναλυτικά και άπαντες συμφώνησαν ότι και μόνο η εικόνα των κοινωνικών εταίρων ήταν πολύ σημαντική. Βεβαίως, στην κουβέντα που έγινε μετά ακούστηκαν αρκετές απόψεις, καθώς κάποιοι υπουργοί επεσήμαναν ότι απαιτούνται ισορροπίες ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουμε λουκέτα και νέο κύμα πληθωρισμού από τυχόν δυσανάλογη αύξηση του μισθολογικού κόστους. Ακούω ότι ο Κ.Μ προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας, ειδικά για το θέμα της μετενέργειας και της επέκτασης των Συλλογικών.Για παϊδάκια στον Καραβίτη-Έφτασε χθες το μήνυμα στους βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τους οποίους θα τραπεζώσει ο Μητσοτάκης την επόμενη Πέμπτη. Το ραντεβού δόθηκε στον "Καραβίτη" στο Παγκράτι που έχει ασύγκριτα παϊδάκια και ωραίο μπιφτέκι, μια παλιά λαϊκή και κλασική ταβέρνα του Παγκρατίου. Το όρντινο έχει δοθεί για τις 19:30, ώστε ο Κ.Μ να έρθει αμέσως μετά τις υποχρεώσεις του στο Μαξίμου και προβλέπω ότι, εκτός του Προϋπολογισμού, θα γίνει κουβέντα και για το βιβλίο του Τσίπρα που θα έχει παρουσιαστεί την αμέσως προηγούμενη μέρα. Γενικώς, κρατήστε ότι οι επαφές του Κ.Μ με τους "γαλάζιους" βουλευτές θα πυκνώσουν.Απεγνωσμένοι ψάχνουν για κόφτη-Ένα κύμα απελπισίας έχει απλωθεί στους βουλευτές που μετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τις τελευταίες μέρες σταθερό μέλος της σύνθεσης έχει γίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως δικαιούται ως πολιτική αρχηγός. Και ενώ λόγω του κόφτη στην Ολομέλεια η Ζ. Κωνσταντοπούλου είναι τύπος και υπογραμμός και σέβεται πλέον απολύτως τους προβλεπόμενους χρόνους, στην Εξεταστική που δεν έχει κόφτη πηγαίνει και τα δίνει όλα, ενώ συγκρούεται και με το Προεδρείο που αποπειράται να της κλείσει το μικρόφωνο. Κάπως έτσι πολλοί βουλευτές ζητούν να μπει ο κόφτης και στις Επιτροπές, με τις υπηρεσίες της Βουλής να αντιτείνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και για τεχνικούς λόγους.Αποστολή εξετελέσθη