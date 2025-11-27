Intralot: Στα €90,1 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA για το εννεάμηνο – Πώς θα απαντήσει στην αύξηση φόρων στη Βρετανία
Intralot: Στα €90,1 εκατ. τα προσαρμοσμένα EBITDA για το εννεάμηνο – Πώς θα απαντήσει στην αύξηση φόρων στη Βρετανία
Η εταιρεία διατηρεί σταθερή λειτουργική απόδοση – «Κλειδί» η εξαγορά της Bally’s - Τι δήλωσαν Σωκράτης Κόκκαλης και Robeson Reeves
Τα οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου ανακοίνωσε η Intralot (έως 30 Σεπτεμβρίου 2025), επιβεβαιώνοντας ανθεκτικές επιδόσεις σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η λειτουργική της απόδοση παραμένει σταθερή, με προσαρμοσμένο AEBITDA στα €90,1 εκατ., ενώ η στρατηγική εξαγορά της Bally’s International Interactive ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον όμιλο.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €242,5 εκατ., παρουσιάζοντας υποχώρηση 2,9% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη (+0,3%), αποδεικνύοντας ότι οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου διατηρούν δυναμική. Το περιθώριο AEBITDA παρέμεινε ισχυρό στο 37,2%, με την απόδοση να φτάνει τα €90,1 εκατ. (1,6% χαμηλότερα από πέρυσι, αλλά +2,4% σε σταθερές ισοτιμίες).
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €8,8 εκατ., ενώ το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €-3,1 εκατ. Η εικόνα στις ταμειακές ροές ήταν σαφώς ενισχυμένη: οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφθασαν τα €86,4 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι επενδύσεις για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €20,4 εκατ., με τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου να διαμορφώνονται στα €88,3 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €242,5 εκατ., παρουσιάζοντας υποχώρηση 2,9% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη (+0,3%), αποδεικνύοντας ότι οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου διατηρούν δυναμική. Το περιθώριο AEBITDA παρέμεινε ισχυρό στο 37,2%, με την απόδοση να φτάνει τα €90,1 εκατ. (1,6% χαμηλότερα από πέρυσι, αλλά +2,4% σε σταθερές ισοτιμίες).
Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €8,8 εκατ., ενώ το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €-3,1 εκατ. Η εικόνα στις ταμειακές ροές ήταν σαφώς ενισχυμένη: οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφθασαν τα €86,4 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι επενδύσεις για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €20,4 εκατ., με τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου να διαμορφώνονται στα €88,3 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα