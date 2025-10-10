Με 58% η Bally’s στη νέα Intralot – Γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής σε λοταρίες και iGaming

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Bally’s - Η Intralot συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση - Η συναλλαγή αποτιμά τη Bally’s International Interactive σε επιχειρηματική αξία €2,7 δισ.