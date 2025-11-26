Scope Ratings για την Ελλάδα: Ισχυρές επιδόσεις και ταχεία αποκλιμάκωση χρέους και το 2026
Scope Ratings για την Ελλάδα: Ισχυρές επιδόσεις και ταχεία αποκλιμάκωση χρέους και το 2026
Η ανάπτυξη το 2025 τοποθετείται στο 1,9%, ενώ για το 2026 ανεβαίνει στο 2% - Συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική
Η Scope Ratings διατηρεί θετική προοπτική για την Ελλάδα στο Outlook των ευρωπαϊκών χωρών για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα συνεχίζει να διακρίνεται στην Ευρωζώνη για την ανθεκτικότητά της και τη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.
Η αναφορά στην ελληνική οικονομία μέσα στο report είναι ουσιαστική. Η Scope τονίζει ότι η αναβάθμιση του Νοεμβρίου αντανακλά τη βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα, την αυστηρή δημοσιονομική διαχείριση και τη σημαντική ενίσχυση του επενδυτικού κύκλου, που στηρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας χώρας που συνεχίζει να απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές εστίες δημοσιονομικής αδυναμίας και πλησιάζει προς την επενδυτική βαθμίδα των ανώτερων κατηγοριών.
Στο δημοσιονομικό σκέλος, η Scope αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει συστηματικά τους στόχους. Για το 2025 προβλέπεται για τη γενική κυβέρνηση πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται στο 3,6%, χάρη στην ισχυρή πορεία των εσόδων και τη συντηρητική κατάρτιση των προϋπολογισμών. Με βάση αυτές τις επιδόσεις, η εικόνα για το 2026 παραμένει θετική: ο οίκος προσδοκά σχεδόν ισοσκελισμένη θέση και διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία στηρίζουν την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του χρέους. Το δημόσιο χρέος, που εκτιμάται στο 145% του ΑΕΠ το 2025, προβλέπεται να υποχωρήσει γύρω στο 122% το 2030, στηριζόμενο τόσο σε μέτρια ονομαστική ανάπτυξη όσο και σε πολυετείς επενδύσεις που σχετίζονται με το NGEU, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν ως μαξιλάρι προστασίας το εξαιρετικό προφίλ ωρίμανσης και η υψηλή ρευστότητα του Δημοσίου.
