Scope Ratings για την Ελλάδα: Ισχυρές επιδόσεις και ταχεία αποκλιμάκωση χρέους και το 2026

Η ανάπτυξη το 2025 τοποθετείται στο 1,9%, ενώ για το 2026 ανεβαίνει στο 2% - Συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική