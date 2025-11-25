Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο ανοδικό ξέσπασμα με «οδηγό» τη Metlen - Πλησιάζει τις φετινές κορυφές
Πέμπτη σερί άνοδος με τις 2.100 μονάδες στον ορίζοντα - «Άλμα» για τη Metlen μετά το κλείσιμο των short θέσεων - Σε νέο υψηλό 17 ετών η ΔΕΗ - Ράλι για την Aegean - Ισχυρές πιέσεις και μεγάλος όγκος πακέτων στη Cenergy
Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να ανεβάζουν στροφές στο δεύτερο μισό των σημερινών συναλλαγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να πλησιάσει το ορόσημο των 2.100 μονάδων, που ανοίγουν τον δρόμο προς τις φετινές κορυφές (2.126 μονάδες).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 21,78 μονάδες ή +1,05% και έκλεισε στις 2.087,20 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.096,35 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.062,58 μονάδες. Πλέον ο ΓΔ απέχει -1,83% από το υψηλό έτους σε επίπεδα κλεισίματος (2.126,18 μονάδες) και -2,25% από το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ (2.135,29 μονάδες). Παράλληλα, οδεύει προς την επιστροφή στα μηνιαία κέρδη -μετά τον πτωτικό Οκτώβριο- καθώς ενισχύεται κατά +4,61% με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο Νοέμβριος. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025 ανέρχεται σε +42,02%.
Η Metlen αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης, καθώς η μετοχή κατέγραψε «άλμα» μετά το κλείσιμο των short θέσεων, που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της αποχώρησής της από τον MSCI Standard Greece. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε σε νέο υψηλό 17 ετών (Αύγουστος 2008), με το νέο report της Goldman Sachs να λειτουργεί ως μοχλός ανόδου (σ.σ. αύξησε την τιμή στόχο στα 20,5 ευρώ). Ράλι έκανε και η Aegean, η οποία επωφελείται από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Η μετοχή της αεροπορικής διεύρυνε το σερί της μετά το χθεσινό +3% και έκλεισε πάνω από τα 14 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο προς τις φετινές κορυφές της.
Από την άλλη πλευρά, έντονες πιέσεις δέχθηκαν η Viohalco και η Cenergy, διορθώνοντας στον απόηχο της πρόσφατης υπεραπόδοσής τους, αλλά και της ένταξής τους στον MSCI Greece Small Cap. Σημειώνεται ότι στο ξεκίνημα των συναλλαγών πέρασαν δύο πακέτα στη Cenergy αξίας 17,5 εκατ. ευρώ. Οι προσυμφωνημένες πράξεις έγιναν στα 14,54 και τα 14,56 ευρώ, δηλαδή με discount περίπου -5,5% σε σύγκριση με την χθεσινή τιμή κλεισίματος (15,4 ευρώ). Συνολικά διακινήθηκαν πάνω από 1,2 εκατ. τεμάχια, δηλαδή το 0,57% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Στις 11:30 άλλαξε χέρια ένα ακόμη πακέτο αξίας 594 χιλ. ευρώ στην τιμή των 14,86 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία των τριών πακέτων υπολογίζεται στα 18,16 εκατ. ευρώ.
Το rebalancing του MSCI και τα εταιρικά αποτελέσματα στο προσκήνιο
Σε ισχύ τέθηκαν από χθες το απόγευμα οι αλλαγές στον MSCI, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών. Υπενθυμίζεται ότι η αναθεώρηση του MSCI είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Metlen από τον δείκτη MSCI Greece Standard και την ταυτόχρονη προσθήκη της στον MSCI UK Small Cap, καθώς πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης για τη Metlen. Παράλληλα, έγιναν δύο προσθήκες στον MSCI Greece Small Cap Index και συγκεκριμένα εντάχθηκαν στον δείκτη η Cenergy και η Viohalco.
Το rebalancing οδήγησε τη συναλλακτική δραστηριότητα του ΧΑ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 875 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 482 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη Metlen. Ειδικότερα, πρόκειται για τον υψηλότερο τζίρο από τις 28 Νοεμβρίου 2024, όταν οι συναλλαγές είχαν αγγίξει το 1,72 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου ποσού να αφορά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την εξαγορά της από τη Masdar. Πλέον ο MSCI Greece Standard απαρτίζεται από τις εξής 8 μετοχές: Eurobank, Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Jumbo.
Τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου ανακοινώνουν ο ΟΠΑΠ και η Fourlis μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, ενώ θα ακολουθήσει την Πέμπτη (27/11) η AS Company. Χθες δημοσίευσε η ΕΧΑΕ τα οικονομικά της μεγέθη, τα οποία ήταν ανώτερα των εκτιμήσεων. Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ (+103%) και το EBITDA σε 36 εκατ. ευρώ (+95,7%) στο 9μηνο.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street – Κέρδη στις ευρωαγορές
Θεαματική ήταν η ανάκαμψη για τις τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκε το AI trade λόγω των βελτιωμένων προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Μεικτά πρόσημα καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες. Ο Dow Jones κερδίζει +0,3%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχωρούν κατά -0,2% και -0,6%, αντίστοιχα. Οι traders «ζυγίζουν» τα νέα στοιχεία για τις αδύναμες λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, αλλά και για τον «τσιμπημένο» πληθωρισμό χονδρικής (PPI) λόγω της ανοδικής πίεσης στις τιμές ενέργειας και τροφίμων.
Σε ανοδικό τέμπο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve, αλλά και για θετική έκβαση σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη +0,6%, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο +0,7%, ο βρετανικός FTSE 100 «ανεβαίνει» +0,5% και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,8%.
