Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία
Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία
Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Όταν μια φυσική καταστροφή χτυπά μια περιοχή, δεν αφήνει πίσω της μόνο ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Αποδιοργανώνει ζωές, οικονομίες και κοινότητες ολόκληρες. Ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρότερα αποθέματα κεφαλαίων και περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, η απώλεια εισοδήματος και ρευστότητας μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.
Η Θεσσαλία, που δοκιμάστηκε σκληρά από πλημμύρες, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, καταστηματάρχες και παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιθανότητα να αναστείλουν τη λειτουργία τους ή να πρέπει να επιχειρήσουν ένα νέο ξεκίνημα.
Με στόχο τη στήριξη αυτών ακριβώς των επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσφέρει μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης ανάκαμψής τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Έτσι, δεν ενισχύεται μόνο η βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, αλλά και η συνοχή της τοπικής κοινωνίας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Όταν μια φυσική καταστροφή χτυπά μια περιοχή, δεν αφήνει πίσω της μόνο ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Αποδιοργανώνει ζωές, οικονομίες και κοινότητες ολόκληρες. Ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρότερα αποθέματα κεφαλαίων και περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, η απώλεια εισοδήματος και ρευστότητας μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.
Η Θεσσαλία, που δοκιμάστηκε σκληρά από πλημμύρες, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μικροί επαγγελματίες, βιοτέχνες, καταστηματάρχες και παραγωγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιθανότητα να αναστείλουν τη λειτουργία τους ή να πρέπει να επιχειρήσουν ένα νέο ξεκίνημα.
Με στόχο τη στήριξη αυτών ακριβώς των επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσφέρει μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης ανάκαμψής τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Έτσι, δεν ενισχύεται μόνο η βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, αλλά και η συνοχή της τοπικής κοινωνίας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα