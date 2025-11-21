Προειδοποίηση Λαγκάρντ: Ανεύθυνο να διαβούμε μία ακόμα εξαετία αδράνειας και χαμένης ανάπτυξης
Η διαρκής αναβλητικότητα της Ευρώπης ως προς τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της δεν μπορεί να συνεχιστεί, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ
Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι η διαρκής αναβλητικότητα της Ευρώπης ως προς τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς οδηγεί σε ακόμη περισσότερα χρόνια χαμένης ευημερίας. Σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη, όπου αναφέρθηκε ξανά σε θέματα που θίγει συστηματικά από την ανάληψη των καθηκόντων της, ζήτησε να γίνουν περισσότερα και πιο στοχευμένα βήματα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση — ιδιαίτερα καθώς το εξαγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της ηπείρου δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της εποχής.
«Η Ευρώπη έχει γίνει πιο ευάλωτη, μεταξύ άλλων εξαιτίας της εξάρτησής μας από τρίτες χώρες για την ασφάλεια και τον εφοδιασμό κρίσιμων πρώτων υλών», είπε. «Τα παγκόσμια σοκ έχουν ενταθεί: με την αύξηση των αμερικανικών δασμών, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον οξύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα. Ταυτόχρονα, η εσωτερική μας αγορά παραμένει στάσιμη».
Η Λαγκάρντ μίλησε την ίδια εβδομάδα που η Κομισιόν παρουσίασε μια μικτή εικόνα για την οικονομία της περιοχής: αν και επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ό,τι αναμενόταν απέναντι στους δασμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφεται ακόμη ένα έτος μέτριας ανάπτυξης. Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών κάλεσαν σε «δράση για την ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης», μήνυμα που η ίδια επανέλαβε.
Η τοποθέτηση της επικεφαλής της ΕΚΤ σε αυτή την εκδήλωση αποτελεί παραδοσιακά ετήσια έκκληση για κάποια μορφή ενοποίησης, συχνά με επίκεντρο τις κεφαλαιαγορές. Αυτή τη φορά, ο τόνος της ήταν εμφανώς πιο αιχμηρός, επισημαίνει το Bloomberg, καθώς ξεκίνησε υπενθυμίζοντας την εναρκτήρια ομιλία της στο ίδιο φόρουμ τον Νοέμβριο του 2019, όταν είχε καλέσει την Ευρώπη να «αναθεωρήσει τις φιλοδοξίες της».
«Αν καταφέρουμε να κάνουμε την Ενιαία Αγορά πραγματικά ενιαία, τότε η ανάπτυξη της Ευρώπης δεν θα εξαρτάται από τις αποφάσεις άλλων, αλλά από τις δικές μας επιλογές», τόνισε την Παρασκευή. «Αυτό ήταν το μήνυμά μου πριν από έξι χρόνια. Σήμερα, αυτό το μήνυμα είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Άλλα έξι χρόνια αδράνειας – και χαμένης ανάπτυξης – δεν θα είναι απλώς απογοητευτικά. Θα είναι ανεύθυνα».
The world will not slow down for Europe — but we can decide how we move forward, says President Christine @Lagarde.— European Central Bank (@ecb) November 21, 2025
This year has shown that our economy has real sources of strength and that, if we act, those strengths can be multiplied.
