MSC Cruises: Επενδύουμε στην Ελλάδα – Η κρουαζιέρα είναι μέρος της λύσης, όχι το πρόβλημα

Ο ανώτερος σύμβουλος θεσμικών και θαλάσσιων υποθέσεων της MSC Cruises, Κυριάκος (Κέρι) Αναστασιάδης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα: Η MSC παραμένει δεσμευμένη στην Ελλάδα, επενδύει σε λιμάνια και νέους προορισμούς, και ζητά από την πολιτεία συντονισμένη στρατηγική, προώθηση εναλλακτικών προορισμών και επίλυση βασικών ελλείψεων, όπως αυτή των ξεναγών.



Στη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους τόνισε ότι η κρουαζιέρα δεν είναι υπεύθυνη για τον υπερτουρισμό, ζήτησε ορθολογική αξιοποίηση των πόρων από το νέο τέλος και ανέδειξε την ανάγκη για πραγματική συνεργασία κράτους–εταιρειών, ώστε η Ελλάδα να γίνει προορισμός 12μηνης λειτουργίας.



Με αφορμή τις εντάσεις που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στην πολιτεία και τον κλάδο, ο Κέρι Αναστασιάδης αναγνωρίζει πως υπήρξε «μια στοχοποίηση της κρουαζιέρας». Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, «we are where we are» και πλέον ο στόχος είναι η επόμενη ημέρα.



Το θεμελιώδες ερώτημα, όπως το θέτει ο ίδιος, είναι ένα: «Υπάρχει μέλλον για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα;» Η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: Ναι. Και η MSC είναι εδώ για να το αποδείξει.

