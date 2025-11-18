Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Η χειρότερη συνεδρίαση σε βάθος επτά μηνών
Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Η χειρότερη συνεδρίαση σε βάθος επτά μηνών
Διευρυμένες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό - Το ΧΑ συντονίστηκε με το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό - Στην περιοχή των 2.010 μονάδων υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης
Βαριές απώλειες κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βρέθηκε στη δίνη των διεθνών ρευστοποιήσεων και σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη πτώση του. Η Αθήνα επηρεάστηκε από το παγκόσμιο sell off, που οφείλεται κυρίως στις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και κυρίως όσων μετοχών σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να υποχωρήσει στη «ζώνη» των 2.010 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/11), ο ΓΔ διολίσθησε κατά 43 μονάδες ή -2,09% και έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.011,85 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.035,04 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση σε βάθος επτά μηνών και συγκεκριμένα από τις 9 Απριλίου (-2,69%). Τα κέρδη του ΧΑ εντός του Νοεμβρίου έχουν περιοριστεί πλέον σε +0,87% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +36,94%. Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει σχεδόν -3%. Ελάχιστες μετοχές «απέδρασαν» με άνοδο, με την αναλογία αρνητικών θετικών να υπολογίζεται σε 11 προς 1.
Αύριο τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ – Στο προσκήνιο και η ΔΕΗ
Τίτλοι τέλους μπήκαν χθες το μεσημέρι στη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο (19/11). Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αποδοχή έχει καλυφθεί γύρω στο 73% ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, με το ενδιαφέρον να ενισχύεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, τοποθετώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών σε θέση πλήρους ενσωμάτωσης στο δίκτυο της Euronext. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.
Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοινώνει σήμερα η ΔΕΗ, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του ΧΑ, ενώ η Trade Estates δημοσίευσε τις επιδόσεις της πριν την έναρξη των συναλλαγών. Την Τετάρτη (19/11) ακολουθούν η Motor Oil, η Cenergy και η Quest, την Πέμπτη (20/11) σειρά έχουν η CrediaBank, η Κρι Κρι και η Ideal και την Παρασκευή (21/11) έπονται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties. Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ανακοινώνει τις οικονομικές της επιδόσεις η ΕΧΑΕ και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
Η Metlen διαπραγματεύεται από σήμερα με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή, από 11 ευρώ ανά μετοχή προηγουμένως, στο πλαίσιο της μείωσης κεφαλαίου από την εισηγμένη. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα αποθεματικά ύψους 1,43 δισ. ευρώ, παρέχοντας περισσότερη ευελιξία για απόδοση στους μετόχους είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε μέσω επαναγοράς μετοχών. Ταυτόχρονα, η Metlen δρομολογεί έξοδο στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών.
Την Τετάρτη (19/11) είναι προγραμματισμένο το Capital Markets Day της ΔΕΗ, με τη διοίκηση να προχωρά στην επικαιροποίηση του business plan για την περίοδο 2026-2028. Αναμένεται να προχωρήσει επίσης σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον στόχο για EBITDA 2,7 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά guidance για τα έτη 2028-2029, ενώ θα ανοίξει τα χαρτιά της για τις επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών στον FTSE (FTSE All World Quarterly Index Review). Οι αλλαγές (effective date) θα πραγματοποιηθούν επίσημα στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα έχουν τεθεί σε ισχύ (flow) μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου. Επιπλέον, στις 21 Νοεμβρίου θα λήξουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Νοέμβριο.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
Έντονη νευρικότητα και υψηλή μεταβλητότητα είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Wall Street, βάσει της εικόνας που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα. Οι επενδυτές αποφεύγουν τις ριψοκίνδυνες κινήσεις εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia και του Jobs Report. Στο προσκήνιο και τα πρακτικά της Fed, τα οποία ενδεχομένως να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, αν και με βάση τα σημερινά δεδομένα εμφανίζεται διχασμένη. Οι πωλητές διατηρούν τα ηνία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν μεταξύ -1,1% και -1,5%.
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρίσκονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τη νευρικότητα που επικρατεί στις ΗΠΑ, σε μία ένδειξη αμυντικής στάσης των επενδυτών εν όψει των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -1,7%, ο γερμανικός DAX χάνει -1,8%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -1,9% και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση -1,4%. Sell off σημειώθηκε στις ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να διολισθαίνει περισσότερο από -3%.
