Αποκαλυπτήρια σε μια εβδομάδα για την έκτακτη στήριξη σε κτηνοτρόφους - Στο τραπέζι τρία μοντέλα αποζημιώσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες επτά ημέρες να εξειδικευτεί το σχετικό μέτρο - Τι εξετάζεται
O Κυριάκος Μητσοτάκης σήμανε στην πρωινή συνέντευξή του την αντίστροφή μέτρηση για την έκτακτη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, που επλήγησαν από την ευλογιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, να εξειδικευτεί το σχετικό μέτρο, για το οποίο η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι σε ανοιχτή γραμμή τις τελευταίες ημέρες.
Αρμόδια πηγή έλεγε στο newmoney ότι «πρόκειται για ένα γενναίο μέτρο», δίνοντας και το μέγεθος του ποσού που θα δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις στο τρίγωνο Μεγάρου Μαξίμου, Νίκης και Πλατείας Βάθη, εστιάζουν στην εξεύρεση του δημοσιονομικού χώρου.
Κατά την ίδια πηγή ενημέρωσης, οι επιτελείς της κυβέρνησης εξετάζουν τρία διαφορετικά μοντέλα αποζημιώσεων, και η βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων, θα γίνει με βάση τον αριθμό των θανατωθέντων ζώων.
«Μιλάμε για μία συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους», ανέφερε το πρωί στο ertnews ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
