Morgan Stanley: Γιατί η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να ξεχωρίζει στην Ευρώπη και το 2026
Προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2% το 2025, το 2026 και το 2027 - Η ώθηση από τα επενδυτικά έργα θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση της ανάπτυξης - Εντυπωσιακή παραμένει η αποκλιμάκωση του χρέους
Η Morgan Stanley βλέπει την Ελλάδα να διατηρεί τον ρόλο της ως μία από τις ισχυρότερες οικονομίες της ευρωζώνης και την επόμενη διετία, περιγράφοντας ένα σενάριο σταθερότητας, διατηρήσιμης ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης των θεμελιωδών μεγεθών. Στην ανάλυσή της σημειώνει ότι η χώρα «βρίσκεται σε καλό δρόμο για άλλα δύο χρόνια σταθερής οικονομικής απόδοσης», προβλέποντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2% το 2025, 2% το 2026 και 2% το 2027 — ρυθμοί που συνεχίζουν να υπερβαίνουν με άνεση τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
Καθοριστική είναι η συμβολή της εγχώριας ζήτησης, καθώς σχεδόν όλη η ανάπτυξη προέρχεται από την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση ξεκίνησε το 2025 με εντυπωσιακό ρυθμό, σημειώνοντας άνοδο 1,1% στο πρώτο εξάμηνο. Η οικονομολόγος της Morgan Stanley, Chiara Zangarelli, εξηγεί ότι η δυναμική αυτή αντανακλά τις μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, πάνω από 6% μέσα στο 2025, αλλά και την αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο, που ξεπέρασαν το 5% κατά τις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς. Το βελτιωμένο διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύει την κατανάλωση και το 2026, αποτελώντας βασικό στήριγμα του ΑΕΠ.
