Ατζούν Ιλιτζαλί: Ο Τούρκος «βασιλιάς» του ριάλιτι μπαίνει στο Xρηματιστήριο
Ο Ατζούν Ιλιτζαλί προχωρά σε δημόσια προσφορά για το TV8, που μεταμορφώθηκε σε πρωταθλητή τηλεθέασης, σχεδιάζοντας να διαθέσει 20,5% του μετοχικού κεφαλαίου και να ενισχύσει τα οικονομικά του ομίλου
Ο Τούρκος μεγιστάνας των media Ατζούν Ιλιτζαλί, γνωστός στην Ελλάδα, λόγω παραγωγών όπως το «Survivor» και το «The Voice», δημιούργησε μια αυτοκρατορία ψυχαγωγίας προσαρμόζοντας διεθνή ριάλιτι formats στο τουρκικό κοινό. Τώρα ετοιμάζεται να δοκιμάσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την… τηλεοπτική του κυριαρχία.
Η TV8 TV Yayincilik AS, ο σταθμός πίσω από τις τουρκικές εκδοχές των Survivor, MasterChef και ορισμένων από τα πιο επιτυχημένα talent shows της χώρας, έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αρχική δημόσια προσφορά . Σχεδιάζει να πουλήσει 35 εκατομμύρια ονομαστικές μετοχές, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 20,5% του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης. Τη διαδικασία διαχειρίζεται η τουρκική χρηματιστηριακή Info Yatirim AS.
