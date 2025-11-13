Entersoftone: Νέος κύκλος εξαγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό, επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ
«Χρυσές» ευκαιρίες σε μια αγορά 650 εκατ. ευρώ - «Όπλο» η ΑΙ στο business software - Focus στη Ρουμανία και ματιές σε startups - Tι ανέφερε ο CEO Αντώνης Κοτζαμανίδης
Τις μεγάλες προοπτικές που φέρνει για τον κλάδο του business software η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέλυσε ο επικεφαλής της Entersoftone, Αντώνης Κοτζαμανίδης και έθεσε, ταυτόχρονα, τους νέους στόχους.
Πρόκειται για το νέο ισχυρό όμιλο που δημιουργήθηκε στην εγχώρια αγορά της πληροφορικής από τη συγχώνευση δυο leaders, της Entersoft και της Softone, μετά την εξαγορά της πρώτης από τον όμιλο Olympia και τo Imker Capital, στα «χρυσά» deals του 2024. Χθες, ο CEO της Entersoft αποκάλυψε τα πλάνα της «νέας εποχής», κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του newmoney, ο κ.Κοτζαμανίδης ανέφερε ότι η «πίτα» του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα εκτινάχθηκε από 300-400 εκατ. ευρώ το 2023, κοντά στα 600-650 εκατ. ευρώ το 2025 (πλησιάζοντας ίσως προς τα 700 εκατ. ευρώ) με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση. Δηλαδή, σχεδόν διπλασιάστηκε σε αξία μέσα σε μια διετία, με τις προβλέψεις να μιλούν για ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων από τους μεταπωλητές και τις πολυεθνικές στον «λογαριασμό».
