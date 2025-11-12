Νέα έκδοση myDATA της ΑΑΔΕ - Δεν θα υποβάλλονται στοιχεία τιμολογίων την Πέμπτη

Η νέα έκδοση v1.0.12 περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και πλήρη διαφάνεια στις ψηφιακές συναλλαγές