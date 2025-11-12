Restart μετά από 13 χρόνια για τον αγωγό πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων
Restart μετά από 13 χρόνια για τον αγωγό πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων
Πράσινο φως για τη λειτουργία του και νέα προοπτική για την περιοχή μετά από 13 χρόνια αδράνειας – Ο νέος ρόλος της Helleniq Energy
Μετά από 13 χρόνια αδράνειας, ο αγωγός αργού πετρελαίου που συνδέει τα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης με εκείνα των Σκοπίων πρόκειται να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ενεργειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια.
Ο αγωγός, που κατασκευάστηκε πριν από περίπου δύο δεκαετίες, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012, όταν αποφασίστηκε η διακοπή της ροής αργού πετρελαίου προς τη γειτονική χώρα και η μετατροπή του σε τερματικό σημείο. Έκτοτε παρέμενε ανενεργός, με την Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) να καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία του.
Αν και η προοπτική επανενεργοποίησης συζητείται εδώ και καιρό, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως επιβεβαίωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, η εταιρεία έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, γεγονός που δίνει ουσιαστικά το «πράσινο φως» για το restart του έργου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ο αγωγός, που κατασκευάστηκε πριν από περίπου δύο δεκαετίες, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012, όταν αποφασίστηκε η διακοπή της ροής αργού πετρελαίου προς τη γειτονική χώρα και η μετατροπή του σε τερματικό σημείο. Έκτοτε παρέμενε ανενεργός, με την Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) να καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία του.
Αν και η προοπτική επανενεργοποίησης συζητείται εδώ και καιρό, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως επιβεβαίωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, η εταιρεία έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, γεγονός που δίνει ουσιαστικά το «πράσινο φως» για το restart του έργου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα