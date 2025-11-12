Restart μετά από 13 χρόνια για τον αγωγό πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Πράσινο φως για τη λειτουργία του και νέα προοπτική για την περιοχή μετά από 13 χρόνια αδράνειας – Ο νέος ρόλος της Helleniq Energy