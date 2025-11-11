Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών - Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον παραγωγικό κόσμο, λέει ο Τσιάρας

Για την ευλογιά, ανέφερε ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να βασιστεί στις εισηγήσεις της εθνικής επιστημονικής επιτροπής. Εξήγησε ότι η απόφαση για το τι πρέπει να γίνει δεν είναι εύκολη ούτε ως ευθύνη ούτε ως επιστημονική διαδικασία και ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό. Όσες τρίτες χώρες το έκαναν, δεν έχουν επανέλθει σε μη ενδημικό καθεστώς. Τόνισε, δε, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει στενή συνεργασία όλων των πλευρών και συστηματική δουλειά. Κλείνοντας, επισήμανε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώνεται στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, στη διαφάνεια στη διαχείριση των ενισχύσεων και στη στήριξη των παραγωγών μέσα από σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο.Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε την εξής δήλωση:«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο: το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για όλα όσα τους απασχολούν.Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό, αλλά κυρίως να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτό τον μήνα -και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου.Έχοντας αυτόν τον στόχο, τις επόμενες ημέρες θα ψηφιστεί νομοςχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς, ενώ με τη σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο –ανά καλλιέργεια και ανά ποσότητα κατανάλωσης–, επιβεβαιώνεται η συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση του αγροτικού και παραγωγικού κόσμου.Είναι, επαναλαμβάνω, μια συνεχής προσπάθεια, προκειμένου να κρατήσουμε όρθιο και ζωντανό τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, σε μια δύσκολη εποχήπροκλήσεων, αλλά και σε μια εποχή που πρέπει να απαντήσουμε πειστικά σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν και στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά αφενός στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου σε θέματα τα οποία τίθενται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Σε αυτήν την προσπάθεια θα επιμείνουμε όλοι, με συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο, με την πόρτα της συζήτησης πάντα ανοιχτή. Κυρίως, με τη βαθιά επίγνωση ότι στη δύσκολη και κρίσιμη αυτή εποχή οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με κάθε διαθέσιμο μέσο τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».