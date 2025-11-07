Ξιφαράς (ΔΕΠΑ): Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
Ξιφαράς (ΔΕΠΑ): Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
Παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο 6ο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)
Στρατηγική παρέμβαση στο διεθνές ενεργειακό forum του Atlantic Council, το 6ο Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας και Πρόεδρος της Atlantic – SEE LNG Trade Α.Ε, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της ΔΕΠΑ στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ασφάλεια και ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ο κ. Ξιφαράς υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης της ΕΕ για πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027, καθώς και τις προτεραιότητες για ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.
«Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, προετοιμαζόμαστε συστηματικά για αυτή τη μετάβαση, σε αγαστή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε διασφαλίσει χωρητικότητες στα σημεία εισόδου του LNG, όπως η Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο αγωγός IGB – στα δύο τελευταία ως στρατηγικοί εταίροι – για την απρόσκοπτη εισαγωγή και μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ και από άλλες διεθνείς αγορές», σημείωσε ο κ. Ξιφαράς.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., που δημιουργήθηκε από κοινού με τον Όμιλο AKTOR, με αντικείμενο την εμπορία και εξαγωγή LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη διασυνδέσεων.
