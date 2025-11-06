Αποκαλυπτήρια για τον τρίτο στρατηγικό μετασχηματισμό της METLEN - Δείτε βίντεο
Αποκαλυπτήρια για τον τρίτο στρατηγικό μετασχηματισμό της METLEN - Δείτε βίντεο
Πώς δομείται το πλάνο «The Third Era – Progress in motion» - Αλλαγές στη δομή και νέες τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα - Εκτελεστικός πρόεδρος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Group CEO ο Χρήστος Γαβαλάς - Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος – Διατηρεί τη σύσταση buy
Το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου από τη θέση του Προέδρου διαχωρίζει η Metlen με βάση το νέο οργανόγραμμα του ομίλου που ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.
«Ο καλύτερος CEO θέλει δύο ή τρία χρόνια για να μάθει τη δουλειά. Άρα στο δίλημμα αν θα είναι από την αγορά ή μέσα από τον όμιλο ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, η απόφαση ήταν να είναι κάποιος μέσα από την εταιρεία», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος.
«Όλοι είχαν αγωνία ποια θα ήταν η δική μου θέση στη νέα τάξη πραγμάτων. “Ήταν δυνατό να λείψω;”, “Δεν ήταν”. Ζητώ την υπομονή σας για μερικά ακόμη χρόνια και να έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μαζί σας», είπε.
Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Γαβαλάς, εργαζόμενος στη Metlen από το 2001, ο οποίος όπως αναφέρθηκε πέτυχε το αφήγημα της διεθνοποίησης και θα παίξει ηγετικό ρόλο στις επόμενες κρίσιμες αποφάσεις για την εταιρεία.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα και τη δομή της METLEN, oι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026:
Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως Executive Chairman
Χρήστος Γαβαλάς, ως Group Chief Executive Officer
Φωτεινή Ιωάννου, ως Group Chief Financial Officer (θα ενταχθεί στο ΔΣ της METLEN PLC, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026)
Λουκάς Ζιώμας, ως Chief of Staff.
Η νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Ενέργειας διαρθρώνεται πλέον σε δύο πυλώνες (οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ άμεσα, από τις 7 Νοεμβρίου 2025):
-Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο Νίκος Παπαπέτρου, ως Chief Executive Director.
-Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από:
Το Integrated Utility του οποίου ηγείται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ως Chief Executive Director.
Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως Chief Executive Director
Στον Κλάδο των Μετάλλων συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, εποπτεύοντας τις δραστηριότητες Integrated Aluminum Value Chain, Critical Raw Materials & Circular Metals.
Της M Technologies, του πυλώνα αμυντικού μεταλλουργικού εξοπλισμού, θα ηγηθεί ο Βασίλης Τσιάμης, ως νέος Chief Executive Director (Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2026).
Επιπλέον, ο Κλάδος των Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Χρυσάφη ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της METLEN ΑΕ και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του Ντίνου Μπενρουμπή ως CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και του Έλενου Καραΐνδρου ως Προέδρου και CEO της Μ Παραχωρήσεις.
Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας της Εταιρείας μέχρι σήμερα, πλαισιώνεται και από τους:
Έλενος Καραΐνδρος, ως Chief Strategy and M&A Officer
Σάρα Φιδέλη, ως Chief People Officer
Βίβιαν Μπουζάλη, ως Chief Corporate Affairs & Communications Officer
Πέτρος Σελέκος, ως Chief Legal Officer.
Η ανώτατη ομάδα της Εταιρείας ενισχύεται με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο ρόλο ως Executive Senior Advisor για θέματα του Executive Chairman και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην πορεία μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό, ξεκινώντας την τρίτη εποχή της εξέλιξής μας, The Third Era, στην πιο ώριμη φάση της Εταιρείας μας.
Από τον νέο μου ρόλο ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως τις έχουμε προσδιορίσει στο μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό μας πλάνο, για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO, Χρήστο Γαβαλά.
Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο λειτουργικό μοντέλο συνεργειών και ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
Στόχος μου να εστιάσω ακόμη περισσότερο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της METLEN και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα διοικητική δομή και ομάδα θα αποτελέσουν καταλύτη της επιτυχίας μας».
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την παρουσίαση
newmoney.gr
