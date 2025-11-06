Αποκαλυπτήρια για τον τρίτο στρατηγικό μετασχηματισμό της METLEN - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου από τη θέση του Προέδρου διαχωρίζει η Metlen με βάση το νέο οργανόγραμμα του ομίλου που ανακοίνωσε την Πέμπτη το βράδυ ο«Ο καλύτερος CEO θέλει δύο ή τρία χρόνια για να μάθει τη δουλειά. Άρα στο δίλημμα αν θα είναι από την αγορά ή μέσα από τον όμιλο ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, η απόφαση ήταν να είναι κάποιος μέσα από την εταιρεία», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος.«Όλοι είχαν αγωνία ποια θα ήταν η δική μου θέση στη νέα τάξη πραγμάτων. “Ήταν δυνατό να λείψω;”, “Δεν ήταν”. Ζητώ την υπομονή σας για μερικά ακόμη χρόνια και να έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μαζί σας», είπε.Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο, εργαζόμενος στη Metlen από το 2001, ο οποίος όπως αναφέρθηκε πέτυχε το αφήγημα της διεθνοποίησης και θα παίξει ηγετικό ρόλο στις επόμενες κρίσιμες αποφάσεις για την εταιρεία.Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές αλλαγές και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα και τη δομή της METLEN, oι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026:, ως Executive Chairman, ως Group Chief Executive Officer, ως Group Chief Financial Officer (θα ενταχθεί στο ΔΣ της METLEN PLC, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026), ως Chief of Staff.Η νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Ενέργειας διαρθρώνεται πλέον σε δύο πυλώνες (οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ άμεσα, από τις 7 Νοεμβρίου 2025):-Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο, ως Chief Executive Director.-Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από:Το Integrated Utility του οποίου ηγείται ο, ως Chief Executive Director.Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο, ως Chief Executive Director