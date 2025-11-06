ΟΤΕ: Αποκτά την Terna Fiber, συμφωνία για την πλήρη ανάληψη του έργου Ultra-Fast Broadband
ΟΤΕ: Αποκτά την Terna Fiber, συμφωνία για την πλήρη ανάληψη του έργου Ultra-Fast Broadband
Με την προσθήκη και της νέας επένδυσης στο UFBB, o ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας
Στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών προχώρησε ο ΟΤΕ, για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» (UFBB).
Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.
Ειδικότερα, δυνάμει των συμφωνιών αυτών ο ΟΤΕ θα αποκτήσει, αντί συμβολικού τιμήματος: (α) αρχικά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TERNA FIBER και (β) στη συνέχεια από την GRID TELECOM A.E. το 49,9% των μετοχών της TERNA FIBER. Οι συναλλαγές τελούν υπό τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.
Το έργο UFBB, το οποίο αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (έργο ΣΔΙΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 26ετή περίοδο παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατασκευής).
Από το 2023, ο ΟΤΕ υλοποιεί το έργο σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, ενώ με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο ΟΤΕ θα αναλάβει το σύνολο του έργου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.
Ειδικότερα, δυνάμει των συμφωνιών αυτών ο ΟΤΕ θα αποκτήσει, αντί συμβολικού τιμήματος: (α) αρχικά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TERNA FIBER και (β) στη συνέχεια από την GRID TELECOM A.E. το 49,9% των μετοχών της TERNA FIBER. Οι συναλλαγές τελούν υπό τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.
Το έργο UFBB, το οποίο αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (έργο ΣΔΙΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 26ετή περίοδο παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατασκευής).
Από το 2023, ο ΟΤΕ υλοποιεί το έργο σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, ενώ με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο ΟΤΕ θα αναλάβει το σύνολο του έργου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα