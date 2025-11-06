ΟΤΕ: Αποκτά την Terna Fiber, συμφωνία για την πλήρη ανάληψη του έργου Ultra-Fast Broadband

Με την προσθήκη και της νέας επένδυσης στο UFBB, o ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας