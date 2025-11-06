FCEM World Congress 2025: Η Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γυναικείας επιχειρηματικότητας

Κλείσιμο

έθεσε την Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας γυναικείας επιχειρηματικότητας, εγκαινιάζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την πρώτη ημέρα τουΗ διοργάνωση, που φιλοξενείται στο Wyndham Grand Athens, συγκέντρωσε γυναίκες επιχειρηματίες απόεπιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενουΜε κεντρικό θέμα “Celebrating 80 Years of Women’s Impact: Past, Present and Future”,κήρυξε την έναρξη των εργασιών, καλωσορίζοντας τις διεθνείς αποστολές και αναδεικνύοντας το έργο του ΣΕΓΕ για την ενδυνάμωση των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, «οι γυναίκες αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, επενδύουν στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και δημιουργούν κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από την καινοτομία και τη δράση».επεσήμανε τη σημασία των διεθνών συνεργασιών που ενδυναμώνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας ως φετινής διοργανώτριας χώρας, σε μια χρονιά-ορόσημο για τα 80 χρόνια του FCEM. Ηεκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, τόνισε πως «η ενδυνάμωση των γυναικών είναι κινητήρια δύναμη καινοτομίας και προόδου», ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ισορροπίας και ανθεκτικότητας στην επιχειρηματική ζωή.σημείωσε: «Η Ελληνίδα επιχειρηματίας μετατρέπει το όραμα σε πράξη, ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα, με καθαρά ελληνικό πνεύμα και δημιουργικότητα». Από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, η κ. Αγγελική Μπούκη, Head of the CEO’s Office & Corporate Responsibility Unit της Τράπεζας Πειραιώς, επισήμανε ότι «Στην Πειραιώς, μέσα από το πρόγραμμα «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», υλοποιούμε προγράμματα που προάγουν την ισότητα και ενισχύουν την εκπαίδευση, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες – ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Ένα μέλλον που είναι, με κάθε έννοια, EQUALL.»Ιδιαίτερη στιγμή της έναρξης αποτέλεσε η ομιλία τηςη οποία επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες διασύνδεσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι «η πρόσβαση σε αγορές και η ανταλλαγή γνώσης μπορούν να μετατρέψουν το ‘ίσως’ σε ‘ναι’.Η πρώτη θεματική ενότητα, “Strong Minds, Strong Leaders: Resilience and the Future of Female Entrepreneurship”, φιλοξένησε τονο οποίος τόνισε ότι «το πάθος και η συναισθηματική δέσμευση τροφοδοτούν την ανθεκτικότητα και την καινοτομία». Ακολούθησε το πάνελ “Female Entrepreneurial Legacy: Lessons from the Leaders”, υπό τον συντονισμό της κ. Τσαλταμπάση, με κορυφαίες ομιλήτριες τηνΑντιπρόεδρος του Global Entrepreneurship Network, Επίτροπος Ηθικής & Πρωτοκόλλου του FCEM, την κα. Liz Ward, Πρόεδρο του Women Chiefs of Enterprises International (WCEI) Αυστραλίας, την κα. Ivett Jeanett Bonifaz Famania, Πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Επιχειρηματιών Μεξικού (Mexican Association of Women Entrepreneurs. Την θεματική ολοκλήρωσε με την τοποθέτηση τη κα. Carole Gratzmuller, η κα. Carole Gratzmuller, Πρόεδρος της FCE France (Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών Γαλλίας).Στη συνέχεια η θεματική “The Global Power of Female Networks”, κατά τη διάρκεια της οποίας ηΑναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια του UN Women για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία μας μίλησε για συνεργασία στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας και τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και ακολουθησε συζήτηση σε πάνελ με συντονίστρια την κα. Ντιάνα Καρτσαγκούλη, η οποία ανέδειξε τον ρόλο των διεθνών συνεργασιών στη βιώσιμη ανάπτυξη, με τις εξαιρετικες ομιλήτριες την κα. Joelle Baccialon, την Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου δικτύου FCEM, τηνΠρόεδρο του FCEM Bahrain, την κα. Elvira Marasco, Επικεφαλής της ιταλικής αποστολής στο W20 (Women 20 – G20 Platform), την κα. Britt-Marie S. Torstensson Πρόεδρο της WINNET Europe & Διεθνής Συντονίστρια του Women Resource Centers Network και την κα.Φελίνα Καζάκου, Γενική Γραμματέας του ΣΕΓΕ και Balkan Women Coalition Expert.Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη θεματική “Rising Beyond Limits – The Journey of Greek Women Who Lead and Inspire” powered by ICAP Crif, υπό τη Μαρία Κατσαρέα, όπου οιΣυνιδρύτρια LIA Premium Extra Virgin Olive Oil, ηΙδρύτρια της Kimolian.ai και Kimolian Academy μαι ηΠρόεδρος του ΣΕΓΕ και CEO της Oecon Group μοιράστηκαν προσωπικές διαδρομές επιτυχίας και έμπνευσης από την επιχειρηματική τους πορεία.