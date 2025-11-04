Generali: Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωκλινικής
Η Επιτροπή έκρινε ότι η συναλλαγή δεν μεταβάλλει τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι δύο πλευρές
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Ευρωκλινικής Αθηνών από την Generali Hellas, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού deal στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και της ασφάλισης.
Σύμφωνα με την απόφαση 892/2025, η οποία ελήφθη στις 3 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση του Τμήματος της Αρχής, η Επιτροπή έκρινε ότι η συναλλαγή, μολονότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι δύο πλευρές.
Η απόκτηση αφορά τη μεταβίβαση αποκλειστικού ελέγχου από την ασφαλιστική εταιρεία Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία επί της εταιρείας Γενική Κλινική, Διαγνωστικό Θεραπευτικό Χειρουργικό Κέντρο – Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε., κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2(β) του Ν. 3959/2011.
